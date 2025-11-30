賴清德表態了！提2條件願赴國會報告1.25兆軍購 鄭麗文反應曝光

即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導

總統賴清德近日提出明年起（2026）8年會投入1.25兆國防特別預算，就藍白要求他赴立法院進行「國情報告」，賴清德昨（29）日更直球表態，若朝野有共識又符合憲政程序，自己願到國會報告，消息一出受到外界關注。對此，國民黨主席鄭麗文今（30）日對於賴清德的說法反應曝光了！

鄭麗文今日上午前往國民黨基隆黨部，並出席黨慶活動，現場參加活動的人物也包括副主席兼秘書長李乾龍、基隆市黨部主委兼立委林沛祥、基隆市長謝國樑；不過，當她與李乾龍一同前往基隆黨部，被記者提問有關《路透》說鄭麗文打開和平統一的大門，以及賴清德昨日表態有機會做國情報告等問題時，鄭麗文皆未正面回應，並和李乾龍一同進入會場，相關畫面也隨之曝光。

賴清德提出1.25兆國防特別預算一事，受到國際高度重視；不過，藍白黨團則想邀請賴清德前往國會進行國情報告，賴清德昨日下午出席「2025《今周刊》總統與青年論壇『青春進行式，台灣未來式』」前受訪直接表態，「如果朝野黨團有共識又符合憲政程序，我願意到國會就國政方針以及國防特別預算向人民報告，並且爭取國會的支持」。

總統賴清德。（圖／民視新聞資料照）

