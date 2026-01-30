即時中心／黃于庭、魏熙芸報導

國民黨、民眾黨掌握國會多數，不僅頻通過爭議法案，中央政府總預算、國防特別條例至今仍遭擱置，將導致多項攸關民生的政策無法順利推動。總統賴清德先前表態，在符合憲政程序、內容不針對特定項目的前提之下，自己很樂意赴立院國情報告。《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨（29）日透露最新民調結果，顯示過半國人認為總統應進行國情報告，而民進黨立委林楚茵今（30）日也做出最新回應。

吳子嘉上節目時搶先公布1月國政民調，針對賴清德是否應赴立院對國安、國防特別預算進行報告一事，52.9%民眾認為有必要、34.1%則說沒必要；關於立法院僅先審議部分民生預算，有46.3%民眾認同，其餘有爭議預算則由朝野溝通，另有35.3%民眾表態，應該「全面審查」今年總預算。

廣告 廣告

對此，林楚茵表示，每個民調所呈現出來的，是在當時民調詢問時，民眾第一時間的回應，不過台灣是民主法治的國家，合憲、合法是最重要的，如果一個民調就可以改變現有的法令，是否他們也應該透過民調處理事情？

「如果是這樣，我認為立法院可以不用存在」，林楚茵直言，若真是如此，那警察也不用進行維護公權力，假設民調就可改變法律規定，那是不是所有事情做民調就好了？

原文出處：快新聞／賴清德表態「1前提」願國情報告！最新民調結果出爐 林楚茵回應了

更多民視新聞報導

藍白法案真要大清倉？黨團最新共識出爐 下午處理「這3案」

柯建銘、蔡其昌誰接黨團總召？王世堅開首槍表態了：「他」一定會贏

驚！民進黨「帥氣新秀」宣布退選 理由全說了

