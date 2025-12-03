賴清德被打臉！高市早苗改口「台灣是中國一部份」網酸：日料白吃了

日本首相高市早苗日前因「台灣有事論」，引發中日關係緊張，她今（3）日在參議院全體會議上強調，日本政府自1972年《日中共同聲明》以來，「理解並尊重」中國大陸方面主張「台灣是中國領土不可分割的一部分」，此一立場「完全沒有改變」。消息一出，引發粉專酸爆總統賴清德被打臉：「日料白吃了」。

高市早苗今天（3日）在參議院全體會議，被問到日本政府對台灣的立場時表示，自從1972年在《日中共同聲明》中承認中華人民共和國為中國唯一合法政府以來，日本此一立場完全沒改變，關於「台灣是中國領土不可分割的一部份」的描述，也予以理解並尊重；她並指日本對台立場「不會有任何改變」。

對此，擁有1.3萬人追蹤的臉書粉專《台灣網路視窗》發文，感嘆民進黨日料吃了半天，還要組團去日本旅遊，結果人家首相講這種話打臉，可以說是「白吃了」。其他網友也在其po文下方留言表示「草包領隊，無覺可睡」、「結果是中日發大財，青鳥瘋起來」、「又一巴掌的好響」。

中日關係因日本首相高市早苗11月初的「台灣有事論」持續緊繃，中國大陸除了在外交、經濟施壓外，同時主張琉球（沖繩）不是日本的領土，2日雙方更在釣魚台列嶼（日稱尖閣諸島）對峙約3小時。除此之外，中國大陸各地近日接連取消多場由日本藝人參與的活動，日本女歌手大槻真希11月28日演出時更是被斷電，日本歌姬濱崎步原訂11月29日在上海開演唱會，卻在前一天遭主辦單位以「不可抗力因素」突襲式取消，外界普遍認為疑似與中日關係緊張有關。

