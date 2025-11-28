賴清德被抓包「2027武統台灣」偷改3字！蔣萬安：重大國安議題拿來操作

總統賴清德日前在總統府召開記者會，宣布自2026年至2033年將編列1.25兆元國防特別預算，打造「台灣之盾」防衛體系。記者會中，賴清德提及「中國大陸以2027武統台灣為目標」，並同步發布於臉書。然而，當日傍晚臉書貼文已修改為「以2027年完成武統台灣的準備為目標」，前後說法不一引發各界關注。

台北市長蔣萬安28日赴市議會接受總質詢，議員游淑慧詢問賴清德的說法是否造成台灣成為戰爭熱點。蔣萬安表示，賴清德當天先是外媒投書、召開記者會、發布臉書與新聞稿，到了傍晚又改變說法。對於如此嚴肅的國安議題，總統說法竟可一日數變，究竟是嚴肅看待，還是只是拿出來操作，大家都可以做公評。

針對1.25兆國防預算是否排擠民生，蔣萬安認為厚植國防實力有其必要，但錢必須花在刀口上，也須顧及民生、經濟與地方建設，相信立法院會進行實質審查與嚴格把關。

當被問及輝達執行長黃仁勳來台，是否擔心「2027武統」說法嚇跑投資，蔣萬安坦言，總統這樣的說法，確實會讓大家覺得對招商有影響。

國民黨28日召開記者會，要求賴清德與國安會秘書長吳釗燮立即出面說明。文傳會主委吳宗憲表示，貴為總統更應知道君無戲言，當「2027武統台灣」這麼嚴重的字眼出現時，勢必造成國內動盪不安，影響軍心民生。他質疑賴總統究竟是接獲情資，還是只想趕快付錢給美國買武器。

吳宗憲指出，國際社會表達的是中國在2027年可以完成攻台的軍事武裝準備，賴清德說的卻是中國以2027完成武統台灣的目標，兩句話意思完全不同。

國民黨發言人江怡臻批評，賴清德競選時曾說「我當總統，兩岸發生戰爭的機率最低」，如今卻說出2027年武統目標，狠狠打臉自己。她質疑這是否證實兩岸局勢在賴清德執政下，已走向戰火邊緣。

江怡臻並指出，美國川普總統與中國、日本對話，透過元首級對話達到區域穩定，但賴清德只能靠投書單邊傳達訊息。她呼籲賴清德應先到國會報告國防預算內容與詳細時程。

國民黨立法院黨團書記長林沛祥諷刺，賴清德講話後股市沒什麼反應，顯示國家領導人講的話不被看重，這是一種警訊，有點像「狼來了」。他認為「萊爾校長可能真的是萊爾校長」。

