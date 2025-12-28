賴清德被狠打臉！羅智強戳破「綠營抹紅韓國瑜一條龍」內幕

近日有媒體報導，中國大陸解放軍戰略支援部隊疑似透過所謂「56所」，以金流操作方式介入2018年高雄市長選舉，並指稱曾撥款2000萬人民幣影響選舉結果。對此，藍委羅智強痛批，韓國瑜把總統賴清德嚇到，只剩造謠抹紅爛招的民進黨，要羞辱人民智慧，踐踏台灣民主到什麼時候。

立法院長韓國瑜。（圖/資料照）

羅智強今天（28日）在臉書發文表示，韓國瑜上任院長以後，表現深受肯定，綠營每一次想要打韓國瑜，反而增加人民對韓國瑜的支持。大概是因為沒招了，現在又來101招結合境外勢力，複製比鬼扯更扯的「王立強事件」，造謠抹紅韓國瑜！

羅智強指出，網路流傳不明音檔，影射中國大陸曾在2018年替韓國瑜參選市長營造聲勢。中國大陸介選的報導 ，由日本《讀賣新聞》先行，《鏡週刊》立即跟進，補上所謂國安人士的分析，以證明中國大陸介選有「鐵證」。

羅智強痛批民進黨，對付韓國瑜只剩下抹紅爛招。（圖取自羅智強臉書）

羅智強進一步指出，把消息放給國外媒體，再出口轉內銷，由綠媒側翼加油添醋，再來個不具名的國安人士證實，正是典型的綠營造謠一條龍！擺明就是王立強事件2.0翻版！如韓國瑜所說，抹紅、抹黑、抹臭既廉價、又拙劣，卻是轉移執政不利的好方法。

賴清德上任後，羅智強直言，綠能、食安、防災、廢土等問題叢生，賴為了奪權，更導致憲政僵局。面對國會發起彈劾，轉移焦點的最好方法，就是對內搞認知作戰，把在野黨都打成「中共同路人」。

羅智強怒轟賴清德，自己有病，病得還不輕，卻反過來灌全民迷幻藥。把自己當皇上，把別人當白癡，只剩造謠抹紅的民進黨，要羞辱人民智慧，踐踏台灣民主到什麼時候。

