賴清德被設局了？媒體人：在野黨就是要這個

▲藍白聯手提總統彈劾案，今明2日召開全院委員會；總統府事前已回函表態，賴清德將不予列席。（圖／總統府提供）

[NOWnews今日新聞] 藍白立委日前聯手在立法院推動總統賴清德的彈劾案，並規劃於21日、22日召開全院委員會，邀請賴清德親赴立院說明；不過，總統府事前已正式回函，明確表態總統將不出席，理由是立法院並無直接向總統行使問責權限，也不能額外加諸憲法未規定的義務。對此，媒體人黃揚明點破，在野黨要的就是這個相罵本。

根據立法院所排定的彈劾審查流程，該案由國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌，於去年12月共同領銜提出。會議期間，藍綠兩黨各推派15名立委，民眾黨則派出2人，原先規劃由賴清德先進行15分鐘說明，再接受立委詢問。

然而，總統府20日正式回函強調，「貴院115年1月16日咨請本人列席同年月21日及22日全院委員會說明一案，依憲法法庭判決意旨，立法院無直接向總統問責之權，亦不能課予憲法所無之義務。為符憲政體制，爰不予列席。特此函達。」

媒體人黃揚明也在臉書發文指出，在野黨要的，本來就是「市長不進議會、總統不進國會」這個相罵本。網友也紛紛留言表示「毫不意外！他會去才是天大的意外！」、「不出席沒出息」、「由此可見, 以前賴清德選舉時說出的話, 全都是放屁」、「在野就一直播他選舉時的影片一直打臉他，應該很好玩」。

