賴清德裁示 ：全社會防衛韌性法制化、推動以演訓為本的軍民整合

總統賴清德今（12/23）下午主持全社會防衛韌性委員會。總統府提供



總統賴清德今（12/23）下午主持全社會防衛韌性委員會，做三點裁示，全社會防衛韌性要邁向法制化，建立跨部會與民間協作機制，並要從學校教育著手，建立跨世代韌性教育普及，另要推動以演訓為本的軍民整合。

賴清德指出，經過一年多的努力，全社會防衛韌性，已經促成中央政府與基層的連結，並且加深台灣與國際對話的多元性，更讓國人提高對於災防、以及各種緊急狀況的反應意識。

賴清德說，不過，他仍要提醒，境外敵對勢力對台灣的威脅持續升高，我們需要更積極讓全社會都擴大參與。以下做三點裁示：第一，全社會防衛韌性要邁向法制化，建立跨部會與民間協作機制。有準備，更安全，真正可以落實守護台灣的，不只是國軍的實力，而是社會的韌性。「我們必須讓民間準備的工作制度化、法制化，並鼓勵每一位國人都一起投入。」

賴清德表示，他要請行政院，依循「中央統合、地方落實、民間協力」的原則，針對部會分工、地方政府角色與民間參與授權，啟動制度化工作，務必確保所有部會都清楚自己的責任，也讓非政府組織、社區與家庭，都能夠了解面對危機的相關作為。

賴清德指出，注政府意到有許多活躍的民間、民防團體，以及非政府組織，願意公開討論如何因應各種緊急狀況。政府要有開放的心胸，以及明確的參與授權機制，才能廣納更多力量，來提升全社會韌性。

第二，賴清德提及，要從學校教育著手，建立跨世代韌性教育普及。為了因應天然災害及境外威脅等挑戰，社會各界及不同世代，都需要建立風險認知與應變能力。

賴清德說，因此要請行政院，統計相關教育資源，並加強與多元的公民團體合作，納入不同世代、族群的需求，發展跨世代教材，讓國人能夠有更深厚的資訊素養及防災能力。

「第三，我們要推動以演訓為本的軍民整合，使防衛能力扎根社會。」賴清德說，今年的城鎮韌性演習，在11個縣市辦理，但還只是初步地觸及軍民協作議題，明年的城鎮韌性演習，一定要在現有的基礎上，精進軍民整合相關訓練。

賴清德表示，因此他要請行政院督導各部會，在能源、運輸、通訊、醫療、民生物資、金融韌性等議題上，先行就各自的責任啟動演練，演練務必制度化、科學化、無劇本化，並透過系統性分析演練成果，掌握整備的進度，並確保部會間的作為，足以對應潛在的風險。

賴清德說，同時，他要請國防部，思考各種緊急時刻的民生需求，並研議如何讓民間力量、與國軍協作的機制，納入演習訓練。

賴清德強調，全社會防衛韌性的目標，就是停電時不慌亂的社區、災害來臨時能互助的鄰里、假訊息流竄時懂得判斷的公民、關鍵物資受阻時仍能運作的產業。然而，很長一段時間以來，防衛相關議題並不討喜，而為了守護每一位國人同胞，我們選擇採取積極的作為。

他說，他要感謝所有參與者的努力，許多支持政府推動國防工作、提升全社會韌性的民眾，陸續都站出來給予我們肯定，「防衛議題越是被公開討論，我們就越有活力與動能深化準備」。

他表示，他也看到許多民眾，自發舉辦社區防災講座、培力活動、或公民兵推，真正讓社會韌性「落實在基層、扎根在鄰里」。他要強調，真正的韌性，不是把國人繃到極限，而是讓社會有回彈的能力。就像台灣鄉里常見的竹子，強風吹來時會彎曲、但不會折斷，風雨過後，能再度高直挺拔。

賴清德強調，當台灣社會越有韌性，外部威脅就越難找到縫隙，當我們的人民越冷靜、有準備，滲透、恐嚇與操弄對立，就越沒有市場。和平無價，戰爭沒有贏家，建構全社會防衛韌性，從來就不是為了戰爭，而是為了讓敵人不敢輕易開啟戰端。

賴清德強調，他和各位的願景都一樣，一個有準備的社會，是最安全的社會；一個有韌性的台灣，是最難被擊倒的台灣。新的一年即將開始，我們會繼續審慎面對各項挑戰，堅定推動「韌性台灣」。

