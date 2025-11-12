賴清德要國會挺沈伯洋 藍委籲重啟「立法院兩岸事務因應對策小組」

國民黨立委許宇甄。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 中國日前以涉犯分裂國家罪，揚言透過國際刑警組織對民進黨立委沈伯洋展開全球抓捕。總統賴清德昨喊話立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，應率領跨黨派立委聲援沈伯洋 。對此，國民黨立委許宇甄今（12日）表示，兩岸關係惡化是政府無能的結果，立法院應重新啟動「立法院兩岸事務因應對策小組」的機制，具體解決兩岸問題。

許宇甄解讀，賴清德昨天的那番話，已經透露出賴清德的無力與焦慮，當總統開始向立法院長喊話求援，說明兩岸與內政情勢已經嚴重失控，執政團隊對危機的掌握與處理能力顯然不足。

許宇甄表示，兩岸關係惡化至今，軍事對峙升溫、人民交流緊縮、觀光旅遊受阻，甚至連國際參與都陷入僵局，這都是賴政府執政一年多來的現實寫照。賴清德上任後一再以「抗中保台」作為政治口號，卻無法提出具體策略化解兩岸緊張。如今情勢失控、社會焦慮，才急忙要求韓國瑜出面維護國會尊嚴，反而更顯出其無能與卸責。

許宇甄表示，立法院歷來具有監督與建言的功能，並非總統的附庸或危機代言人。既然賴清德已經公開拜託韓國瑜出面協助，那就應該回歸制度、務實處理。立法院在2000年12月曾成立「立法院兩岸事務因應對策小組」，目的在於建立跨黨派對話機制，協助政府面對兩岸重大變局。如今情勢更加嚴峻，正是重新啟動該機制的時刻。

許宇甄表示，支持由國民黨團提案恢復成立「立法院兩岸事務因應對策小組」，並邀請朝野共同參與。小組任務應包括：研議兩岸交流政策、檢討政府因應作為、建立跨黨派溝通管道，以及提出具體的和平交流建議方案。唯有透過制度性協商，而非意識形態對抗，台灣才有機會走出兩岸的惡性循環。

許宇甄強調，真正維護國會尊嚴的方式，不是讓立法院成為總統的政治防火牆，而是讓國會發揮理性平衡的力量。相信韓國瑜可以包容與協調的姿態，帶領朝野共同思考兩岸和平發展的路徑，將有助於建立新的政治共識與社會信任。

