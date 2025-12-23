賴清德要將英系打成在野同一掛？謝龍介：戒嚴不遠了

憲法法庭以5位大法官宣告新修《憲訴法》違憲且即起失效，開會人數未達舊版規定3分之2的6人門檻，被網友譏為「五老星憲法法庭」。立法委員謝龍介表示，3名大法官表達反對意見，顯示蔡英文與賴清德尚未和解，但賴清德仍要硬幹，等於要把英系也打成在野陣營，這種情勢距離戒嚴已經不遠。

前總統蔡英文、總統賴清德。（圖／民進黨臉書）

謝龍介22日在直播節目中以南韓為例說明。南韓內亂特別檢察小組15日公布調查結果，指前總統尹錫悅早在2023年就籌備戒嚴，根據尹錫悅言論，連執政黨反對勢力都意圖清除。謝龍介質疑，看看尹錫悅，當初為什麼只有一隻噁心的蟾蜍（民進黨）在支持、讚聲，就知道當時的台灣多麼不堪。

廣告 廣告

謝龍介認為，當大法官走出這第一步時，戒嚴就不是意外了。他強調，賴清德除了戒嚴之外，沒有辦法在立法院得到一點點的優勢，一點都沒有。謝龍介分析，綠營全面掌控行政、司法、考試、監察四權，好不容易當初大法官15比0通過，現在退了7個。第一次的國會改革、立法院職權行使法被憲法法庭搞掉後，立法院便修了憲訴法。

國民黨立委謝龍介。（圖／中天新聞）

謝龍介指出，蔡英文在法界著墨甚深，賴清德在這一塊疏離得很，這15個大法官是蔡英文留給賴清德的，但7個退了以後，有一次要解釋案子時，這3個大法官就請假。他解讀，在蔡英文、賴清德沒有和解以前，英系無須為賴清德作嫁。謝龍介直言，這一次硬槓，這3人就發表聲明，結果憲法法庭還是硬幹。

謝龍介表示，當情況是這樣的話，賴清德就形同把英系這邊也打成是在野一掛的，雖然只剩5席，但現在他們解釋說這是合法的。他警告，離戒嚴就不遠了，要懂得讀賴清德的心。

延伸閱讀

韓檢方揭尹錫悅戒嚴內幕！「提前一年」謀劃 試圖引誘北韓侵略

封鎖小紅書挨轟網路戒嚴 劉世芳：打詐聯繫都是已讀不回

內政部出手限制小紅書 PTT轟直接戒嚴：明天抖音、後天淘寶