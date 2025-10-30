「賴清德要昏倒了！」川普宣布明年4月訪中 郭正亮：恐成第一位踏不上美國的總統

美國總統川普與中國國家主席習近平今（30）日在南韓釜山舉行「川習會」，閉門會談100分鐘，而川普事後宣布他本人將於明年4月訪中，習近平則將在更之後回訪美國。對此，前立委郭正亮在節目《大新聞大爆卦》直言，「（總統）賴清德應該昏倒在地了」，因為這代表他在明年4月之前，都不可能踏上美國本土，甚至未來的台灣總統都不能夠再去美國了。

郭正亮表示，川普訪問中國的行程改到明年4月，就等於他4月之前「都不要台灣成為變數」，也就是賴清德在明年520任滿2年之際，都還沒能去過美國本土，「這是有史以來第一次」，事實上我們歷來總統，都是上任第一年就去了。

​郭正亮說，就算賴清德對駐美代表俞大㵢、國安會副祕書長趙怡翔不滿也沒有用，「總之就是明年4月之前，美國不可能讓賴清德成為變數！」川普一直想跟中國達成交易，所以不可能讓台灣惹惱中國，而且一旦美中交易成了之後，台灣搞不好就更不能去美國了。



​​郭正亮直言，不只賴清德這4年可能都去不了，講白一點，若美中達成交易，「搞不好誰都總統都不能去了」，就算是國民黨可能的總統參選人韓國瑜、盧秀燕也一樣，他們可能會改善兩岸關係，但就算改善之後，會不會就使你能過境美國，這也不好說，中國也不一定同意。



