賴清德要林宜瑾打台獨球？郭正亮：應該不是

▲前立委邱毅質疑，林宜瑾提修《台灣地區與大陸地區人民關係條例》和總統賴清德有關。（圖／總統府提供）

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委林宜瑾提修《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，將名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，並刪除原條文「國家統一前」、「地區」等詞彙；不過隨後被爆出，她已匆忙撤案，引發政壇熱議，前立委邱毅質疑此案總統賴清德私下授意；對此，前立委郭正亮認為「應該不是」，因為賴清德只有2種情況下才會出招。

對於林宜瑾的舉動，國民黨前發言人鄧凱勛開嗆，提案又撤案，民進黨自導自演憲政方唐鏡，這次國民黨選擇把門打開，表明「不再阻擋」要民進黨自己面對後果時，民進黨卻立刻怯戰、縮手，抗中保台被人看破手腳；邱毅則表示林宜瑾提案的動作絕對與賴清德有關，不過台獨硬了不到兩天就軟了，「看來賴清德的民調又要掉了」

對此，郭正亮在政論節目《綠也掀桌》中分析，若真要推動台獨，賴清德會選擇親自主導，而不是交給立委出面；郭認為，賴清德只會在2種情況下出招，第一種情況，是在2027年情勢緊迫時打統獨對決牌；第二種情況，是由大法官釋憲處理中華民國領土問題。

