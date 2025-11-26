賴清德要立院定調「一國兩制是紅線」 黃健豪看穿目的轟：假議題

總統賴清德今日發表演說，要求立法院確立「一國兩制」的紅線，強調這一方案是台灣不可觸碰的底線。對此，國民黨立委黃健豪認為賴清德的提議是一個假議題，可能對國內政黨、法人團體、民間社團與大陸交流恐怕才是賴清德的主要目的。

賴清德發表演說，要求立法院建立決議，共同確立一國兩制台灣方案是台灣不可碰觸紅線。（圖/中天新聞）

賴清德最新投書《華盛頓郵報》，強調將提出總額約400億美元、折合新台幣約1.25兆元的國防特別追加預算，並於今天（26日）開記會說明方向。賴清德指出，歷來民調顯示，國人是壓倒性反對中國大陸設定統一的「一國兩制台灣方案」，現在應該透過政府政策宣示、立法院決議、政黨及民間團體之集體作為，共同確立「一國兩制台灣方案」為台灣社會不可碰觸之紅線，並在此基礎上，對國內政黨、法人團體、民間社團等與中國大陸進行交流及政治對話，建立制度性規範，杜絕中國大陸利用台灣內部矛盾，推進「強制性統一」。

黃健豪認為賴清德的提議是一個假議題，可能只是限制交流的手段。(圖取自黃健豪臉書)

黃健豪為此表示，反對一國兩制已是台灣民眾的共識，認為賴清德的提議是一個假議題，可能只是限制交流的手段。他指出，若要建立制度規範，應符合《兩岸人民關係條例》。黃健豪強調，台灣的兩岸關係並非台灣內部可以單方面決定，美國的態度更為重要。

他進一步指出，台灣在70多年來的分治中，雖然有人主張台獨或統一，但從未真正解決過中國大陸的威脅。黃健豪認為，賴清德的言論和未來可能的行動，依然無法解決核心問題，並質疑其真正目的是否在於對國內政黨和團體的交流進行控制。

