賴清德要組觀光國家隊 王鴻薇：應務實了解問題而非只撒幣補助

〔記者劉宛琳／台北報導〕賴清德總統昨天(7日)出席台北國際旅展表示，將組「觀光國家隊」，加上「人民有錢有閒」了，接下來就要引導到觀光旅遊。國民黨立委王鴻薇表示，現在國旅已經進加護病房了，賴清德總統才想起來。但國旅在旅宿價格昂貴、旅遊業缺工嚴重下，要怎麼發展觀光國家隊？賴總統和交通部長陳世凱應務實了解問題，而不是只撒幣補助。

王鴻薇表示，賴清德總統上任一年多來，在經歷了大罷免大失敗、團結十講、美國關稅談判未果等種種事件後，終於想到國旅產業了。因為疫情的衝擊，加上兩岸關係不佳、缺工、物價高等各種問題，造成國旅產業面臨發展困境。她過去也不斷向交通部長質詢時，詢問怎麼提升國旅、吸引更多國人願意在國內旅遊。

廣告 廣告

王鴻薇指出，交通部長陳世凱在今年3月曾發下要千萬旅客來台、爭取高端旅客來台的豪語。但是根據交通部觀光署統計，今年1至8月累計來台旅客只到545萬人次，出國達1261萬人次，觀光逆差達到716萬人次，到9月觀光逆差更達805萬人次；而在113年統計國人出國旅遊消費總支出為9358億元，國內旅遊總支出僅有新台幣5158億元。

王鴻薇表示，旅館、交通等等產業都受到波及，光今年1月至9月就有32家旅宿解散，107年至今累計更高達300家，這不只是觀光產業的危機，更造成相關從業者家計受到影響。因此，質詢時她還不斷詢問交通部長和觀光署長，目前國旅還有沒有救？

王鴻薇表示，現在國旅已經進加護病房了，賴清德總統才想起來我們的國旅現狀。但國旅在城鄉交通品質不便、旅宿價格昂貴、旅遊業缺工嚴重下，要怎麼發展觀光國家隊？賴清德總統和交通部長陳世凱應該務實了解問題，而不是只撒幣補助，這樣沒辦法建立國內良好的旅遊環境和品質，更無法提振觀光。

【看原文連結】

更多自由時報報導

重大突破！IPAC：台灣副總統蕭美琴進歐洲議會發表演說

黃國昌昔談年改「退休整天睡覺拿9成薪公平嗎？」她嘆：如今感到悲哀

停砍年金 藍白拚12月三讀》賴指示：提升現役公務人員待遇

TVBS指賴清德令不要綠電、重啟核三 總統府：扭曲編造 強烈抗議

