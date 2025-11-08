賴清德要組觀光國家隊 王鴻薇：應務實了解問題而非只撒幣補助
〔記者劉宛琳／台北報導〕賴清德總統昨天(7日)出席台北國際旅展表示，將組「觀光國家隊」，加上「人民有錢有閒」了，接下來就要引導到觀光旅遊。國民黨立委王鴻薇表示，現在國旅已經進加護病房了，賴清德總統才想起來。但國旅在旅宿價格昂貴、旅遊業缺工嚴重下，要怎麼發展觀光國家隊？賴總統和交通部長陳世凱應務實了解問題，而不是只撒幣補助。
王鴻薇表示，賴清德總統上任一年多來，在經歷了大罷免大失敗、團結十講、美國關稅談判未果等種種事件後，終於想到國旅產業了。因為疫情的衝擊，加上兩岸關係不佳、缺工、物價高等各種問題，造成國旅產業面臨發展困境。她過去也不斷向交通部長質詢時，詢問怎麼提升國旅、吸引更多國人願意在國內旅遊。
王鴻薇指出，交通部長陳世凱在今年3月曾發下要千萬旅客來台、爭取高端旅客來台的豪語。但是根據交通部觀光署統計，今年1至8月累計來台旅客只到545萬人次，出國達1261萬人次，觀光逆差達到716萬人次，到9月觀光逆差更達805萬人次；而在113年統計國人出國旅遊消費總支出為9358億元，國內旅遊總支出僅有新台幣5158億元。
王鴻薇表示，旅館、交通等等產業都受到波及，光今年1月至9月就有32家旅宿解散，107年至今累計更高達300家，這不只是觀光產業的危機，更造成相關從業者家計受到影響。因此，質詢時她還不斷詢問交通部長和觀光署長，目前國旅還有沒有救？
王鴻薇表示，現在國旅已經進加護病房了，賴清德總統才想起來我們的國旅現狀。但國旅在城鄉交通品質不便、旅宿價格昂貴、旅遊業缺工嚴重下，要怎麼發展觀光國家隊？賴清德總統和交通部長陳世凱應該務實了解問題，而不是只撒幣補助，這樣沒辦法建立國內良好的旅遊環境和品質，更無法提振觀光。
更多自由時報報導
重大突破！IPAC：台灣副總統蕭美琴進歐洲議會發表演說
黃國昌昔談年改「退休整天睡覺拿9成薪公平嗎？」她嘆：如今感到悲哀
停砍年金 藍白拚12月三讀》賴指示：提升現役公務人員待遇
TVBS指賴清德令不要綠電、重啟核三 總統府：扭曲編造 強烈抗議
其他人也在看
【公告】益鈞環科* 2025年10月合併營收3.7萬元 年增-64.76%
日期： 2025 年 11 月 07日興櫃公司：益鈞環科*(6912)單位：仟元 【公告】益鈞環科* 2025年10月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月37去年同期105增減金額-68增減百分比-64.76本年累計576去年累計1,216增減金額-640增減百分比-52.63中央社財經 ・ 1 天前
【公告】昶和 2025年10月合併營收6418.6萬元 年增-30.04%
日期： 2025 年 11 月 07日上市公司：昶和(1468)單位：仟元 【公告】昶和 2025年10月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月64,186去年同期91,748增減金額-27,562增減百分比-30.04本年累計710,445去年累計931,995增減金額-221,550增減百分比-23.77中央社財經 ・ 1 天前
福利處「金獎對對樂」、「龍騰虎躍慶雙十」開獎
記者王子昌／臺北報導 國防部福利事業管理處今（7）日舉辦第202510期「金獎對對樂」、「龍騰虎躍慶雙十」開獎活動，抽出特獎10萬元等價值之福利禮券，以及高鐵青年日報 ・ 1 天前
【公告】銓寶 2025年10月合併營收5637.1萬元 年增-35.62%
日期： 2025 年 11 月 07日興櫃公司：銓寶(4575)單位：仟元 【公告】銓寶 2025年10月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月56,371去年同期87,564增減金額-31,193增減百分比-35.62本年累計810,043去年累計841,044增減金額-31,001增減百分比-3.69中央社財經 ・ 1 天前
【公告】精誠金融 2025年10月合併營收3575.2萬元 年增-24.73%
日期： 2025 年 11 月 07日興櫃公司：精誠金融(7819)單位：仟元 【公告】精誠金融 2025年10月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月35,752去年同期47,500增減金額-11,748增減百分比-24.73本年累計437,319去年累計360,573增減金額76,746增減百分比21.28中央社財經 ・ 1 天前
台北國際金融博覽會登場 中信展示數位金融成果 (圖)
2025台北國際金融博覽會於7日起為期3天在台北世貿一館展出，中信金首度展示AI信用卡秘書服務，也展示AI智能防詐ATM。圖為財政部政務次長阮清華（左3）、中信銀行總經理楊銘祥（右3）與台灣人壽總經理莊中慶（左2）與中信金資訊最高主管賈景光（左1）。中央社 ・ 1 天前
攜手鴻海、NVIDIA打造「智慧醫院」！ 台灣專師學會領銜亞太 7 國簽署 MOU
由台灣專科護理師學會主辦的第二屆「亞太專科護理師聯盟（APCNP）國際研討會」圓滿落幕，今年以「運用生成式人工智慧於進階護理加值健康福祉」為主題，匯聚17國近700位專家，創下歷年新高。會中台灣與日本、韓國、泰國等7國簽署國際合作備忘錄（MOU），開啟亞太護理合作新篇章。鴻海與輝達（NVIDIA）等科技巨頭也罕見同台，共同揭示「智慧醫院」藍圖。理事長童恒新強調，專科護理師是整合AI與人性化照護的核心力量，AI的目標是加值而非取代。每日健康 ・ 1 天前
要組觀光國家隊！ 賴清德喊話：5年後觀光產值破兆元
ITF台北國際旅展今天（7日）開跑，總統賴清德出席致詞表示，政府將全力推動國內觀光，要力拚2030年國內觀光產值突破兆元，但談到國旅品質也希望可以再加油。賴總統也宣布將與行政院、交通部、觀光署及相關部中廣新聞網 ・ 1 天前
澎恰恰疑捲投資糾紛現身北檢應訊 喊"不關我的事"
社會中心／綜合報導藝人〝澎恰恰〞又有官司糾紛了嗎？今天（7日）下午，澎恰恰低調現身台北地檢署，初步了解，他疑似是之前和朋友合夥投資，成立娛樂公司，後續合作破裂，遭到對方提告背信等罪，不過，澎恰恰表示，自己這一次出庭，只是來作證，不關他的事。記者VS.藝人澎恰恰：「是之前週刊有報導的投資糾紛嗎？不是，沒事的。」淡出銀光幕好一段時間的藝人澎恰恰，帽子、口罩包緊緊，一身輕便服裝，低調現身台北地檢署，但被問到是否與先前的投資糾紛有關，起初澎恰恰矢口否認，持續追問之下，他鬆口了。記者VS.藝人澎恰恰：「我只是來作證的，您是來作證的啊，這不關我的事。跟那個之前那個王先生的那件。不是不是，作證而已。」7號下午，檢察官傳喚澎恰恰等4名被告出庭，偵訊將近2個半小時後，將4人請回，疑似就是為了投資糾紛出庭，但澎恰恰卻強調，自己只是來作證的。澎恰恰疑捲投資糾紛遭控背信 低調現身北檢應訊 喊「不關我的事」（圖／民視新聞）藝人澎恰恰(2025.08)：「地瓜在這裡長出來了。」澎恰恰身揹2.4億龐大債務，近年積極還債，把重心轉往中國，發展直播帶貨事業，不只開直播賣地瓜、雞蛋，甚至還在去年底和王姓合夥人以及陳姓金主共同出資，成立娛樂公司，沒想到卻捲入投資糾紛。根據了解，當初三人講好各出25萬元投資，合作3個月後，陳姓金主以理念不合為由，終止合作，片面解約，並將投資額領走，王姓合夥人憤而提告澎恰恰及陳姓金主涉嫌詐欺、背信等罪。澎恰恰疑捲投資糾紛遭控背信 低調現身北檢應訊 喊「不關我的事」（圖／民視新聞）藝人澎恰恰(2023.01)：「跟朋友借了900萬，造成很恐怖的後果，真的生不如死。」人生大起大落的澎恰恰，欠下巨款，如今還捲入官司，令人不勝唏噓。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：澎恰恰疑捲投資糾紛遭控背信 低調現身北檢應訊 喊「不關我的事」 更多民視新聞報導空軍台東基地勇鷹號教練機驚傳出意外 國防部證實了太子集團「肉林趴」出口海量正妹！副手誇「台灣妹最讚」淫亂內幕曝鼻屎大動機汪洋般恨意？走廊上撞一下 15歲青少年竟校外「輸贏」槍擊同學民視影音 ・ 21 小時前
專訪／邱議瑩拚綠營初選「4搶1」！拋「2大務實政策」談高雄願景
政治中心／徐詩詠報導距離2026年地方選舉僅剩1年，民進黨在高雄市也正式啟動初選機制，目前共有5人表態角逐、力拚出線。其中，高雄立委邱議瑩也是參選人之一。邱議瑩24歲時就成為史上最年輕的國大代表，對政治自然不陌生，在立法院累積6屆資歷後，如今決定挑戰2026年高雄市長大位。近日她受邀登上民視節目《新聞觀測站》，大談如何接棒現任市長陳其邁，以及自己對高雄的未來願景。民視 ・ 10 小時前
已進加護病房！賴清德終於想到「要國旅加油」 王鴻薇開酸了
ITF台北國際旅展昨（7）日開幕，湧入超過6.3萬人，總統賴清德親自出席，提出發展國旅的有利條件，並喊話國旅要加油，「若觀光的品質差不多、花的費用差不多，國人可能會優先選擇到國外旅遊」，此番言論引來國民黨立委王鴻薇開嗆，賴總統上任1年多，終於想到國旅產業了。中時新聞網 ・ 13 小時前
（專訪）港導周冠威來台找自由！見反送中照片秒爆哭：這在台灣普通嗎？
香港導演周冠威在2021年因執導反送中紀錄片《時代革命》，後續在香港拍攝、找資金受阻，為延續自己的電影生命，毅然決然來到台灣與台灣劇組、演員合作，推出新作《自殺通告》，周冠威昨天（7日）在台接受專訪直言：「我是來尋找自由的。」周冠威分享，《自殺通告》其實是從2017年就在香港籌備的作品，不過因故而找自由時報 ・ 13 小時前
台中警「回馬槍」嚇到心虛男！搶包狂奔被壓制 鬼扯「壯陽藥」秒露餡
台中警方深夜在西屯區巡邏時，發現一輛轎車違停路旁展開盤查，33歲魏姓車主神情緊張，眼神不時飄向另輛轎車，員警直覺有異假裝離開，隨即回馬槍返回，果然看見車前地上有個包包，此時魏男突然搶走包包狂奔，仍被追上壓制在地，鬼扯包包裡面是壯陽藥，結果一查全是毒品，依法送辦。自由時報 ・ 11 小時前
【專欄】從Palantir到Anduril，軍規商規雙向轉換對台灣的啟示
文/楊聰榮（台中科技大學會計資訊系兼任教師，中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學） 美...銳傳媒 ・ 20 小時前
國旅要加油！ 賴清德：觀光品質、花費若差不多「國人會選擇出國」
賴清德總統今天（7日）上午出席ITF國際旅展，他在致詞時表示，台灣有發展國內旅遊很好的條件，但現在國旅真的要加油，「國旅有非常大挑戰，因為連續假期多了，如果觀光品質差不多、花的費用差不多，國人會優先選擇國外，所以國旅一定要加油」。賴清德表示，國內旅遊有很多有利條件，第一，今年起放假時間增加了，有九次自由時報 ・ 1 天前
福建號航艦成軍曝光 10架軍機越中線、無人機綠島外海現蹤
解放軍第一艘配備電磁彈射系統的航艦福建號（18號）5日正式成軍，消息於7日曝光。國防部今（8）日上午公布解放軍台海周邊海、空域的最新動態，7日大陸軍方共有26機艦在台海周邊侵擾，其中有軍機10架次飛越台灣海峽中線。中天新聞網 ・ 10 小時前
時事焦點／豬農無瓦斯加熱設備 疑越南移工廚餘釀非洲豬瘟
台中梧棲養豬場驚爆非洲豬瘟疫情，中央災害應變中心經採驗檢測、DNA定序，指向中國、越南病毒株，與辦案單位追蹤查獲越南移工廚餘的方向不謀而合。本刊掌握，案發豬場經勘驗，現場連瓦斯烹煮廚餘的設備及溫控裝置都沒有，老豬農也自曝「只有燒柴」，加上廚餘烹煮紀錄不明，豬農對廚餘來源也交代不清，辦案人員懷疑，部分廚餘可能來自當地越南移工食用來源不明的肉製品，很可能就是這次非洲豬瘟病毒罪魁禍首。此外，不只獸醫給藥便宜行事，包括廚餘烹煮、上傳紀錄都可能涉及造假，檢調人員正進一步釐清偽造文書的刑責。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前
漏水修繕助弱勢 新北防水工會周寶玉榮獲好人好事代表
新北市防水防漏業職業工會理事周寶玉，善用自身專業，近年積極參與及推動工會協助弱勢家庭修繕房屋漏水，為社會公益貢獻心力，獲選年度新北市好人好事代表；勞工局長陳瑞嘉說，新北市勞工不僅以專業奉獻社會，更以熱情協助民眾，讓新北市民安居樂業。勞工局表示，周寶玉出身清寒，自幼立志助人，秉持「心存善念、寬以待人、自由時報 ・ 10 小時前
美國在南美洲週邊海域空襲已致69死 質疑聲漸增
美國自9月起在加勒比海和東太平洋以打擊運毒活動之名發動襲擊，至今已造成至少69人死亡，開始引發一些質疑。除了南美洲國家領袖，一些國會議員、法律專家和死者家屬要求美方拿出證據，證明死者確實涉及毒品活動。太報 ・ 11 小時前
假公益真吸金！前名模蕭瑋葶涉協會詐捐逾1.1億 高院撤羈押發回士院
該協會自2011年成立以來，名義上為身心障礙者提供關懷，實際上早已淪為私人吸金工具。檢方調查發現，從2019年至今募款約2.6億元，但真正投入協會營運與公益的僅約1032萬元，其餘資金則流入私人帳戶，包括豪宅、名車、名錶及高檔餐飲消費，甚至還有701萬元用途不明，蕭姓夫妻...CTWANT ・ 11 小時前