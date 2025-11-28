賴清德要追加1.25兆國防預算 林沛祥：會邀總統來國會報告

國民黨團副書記長林沛祥。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 總統賴清德日前宣布，將追加1.25兆元國防特別預算後。國民黨立法院黨團副書記長林沛祥今（28日）接受網路政論節目專訪期間，證實國民黨團會邀請總統到立法院進行國情報告。

對於1.25兆元的鉅額國防特別預算。林沛祥表示，國民黨的立場不反對國防，他們要求的是買到對的武器、買到會到位的武器，否則，「前債未清，後債又生」對整個國家的財政或對全民的責任都是很不負責任的。

林沛祥提到，從2019年開始採購的66架F–16V戰機，到現在一架都沒交貨，這件事已經成為國人心中跨不去的一道檻，再加上現在又要1.25兆元國防特別預算，卻完全不跟國會說明或報告，朝野之間也完全沒有討論，若加上明年本來就要編列的9000多億元國防預算，就是2.15兆元，已相當於50％以上的中央總預算，但這麼龐大的錢，政府要拿去做什麼事情，國會完全不知道。

林沛祥表示，更荒謬的是，一天到晚說要打仗，那讓軍人加薪2萬元有什麼不對？現在民進黨政府對軍人的漠視，要買一堆武器，結果沒有專業的人去操作，那買武器不是廢物嗎？

另就賴清德先透過向外媒投書宣布後，才在國內召開記者會的做法，還提到北京的武統台灣時間表。林沛祥感嘆，賴清德忽略人民，想借外力凝聚國內共識，但不能用販賣恐懼的方式讓人民不安，因此來得到支持度，但竟然是我們的總統來做這樣的事情。我們有條約締結法，結果立法院完全不知道，政府就自己去跟美國簽好了，要買什麼卻沒講，還說2027要中共要來統一台灣，這資訊是哪裡來的？國安會出來講一下吧？

林沛祥表示，這1.25兆元國防特別預算下去，再加上本來的9000億元國防與算，這2兆多元一定會壓縮到其它社會、教育等預算，但這幾年，政府用製造恐懼來凝聚內部共識，以提高個人支持度，所以是要大家幫賴清德的民調買單？

