賴清德要醫生幫預算案 民眾黨：踐踏醫師倫理、動搖醫病信任

[Newtalk新聞] 對於身為醫師的總統賴清德向醫師喊話，如果診間碰到在野立委要他們以國家利益為優先，趕快通過總預算案，民眾黨今（22）日痛批，賴清德顯然已經把醫師誓詞拋到九霄雲，踐踏醫師倫理，動搖醫病最基本信任。

民眾黨表示，當你身體不舒服、帶著焦慮和不安走進診間，希望醫生能緩解不適；卻聽到醫生跟你說：「有空幫忙勸藍白立委，國家利益放在最優先，盡速通過總預算。」此刻任誰都會滿頭問號，這是在看診，還是莫名被拉進什麼政治戰場？

民眾黨批評，曾以醫生自居的賴清德總統，顯然已經把當初的醫師誓詞「不容許任何宗教、國籍、種族、政見或身分介入醫療職責」拋到九霄雲外，竟然公開喊話醫師看診遇到在野黨立委時幫忙勸說，「要以國家利益為優先，盡速通過總預算」；更把醫師倫理規範「醫師必須保持專業分際、公平公正行醫，不得因政治立場或任何其他因素影響對病人的服務」踩在腳下，踐踏醫療專業，徹底動搖醫病之間最基本的信任。

民眾黨表示，為何你造就的憲政衝突，要病人與醫生替你承擔？賴總統顯然把自己身為國家領導人的本分忘的一乾二淨。非但不依法編列預算、拒絕與在野黨溝通，還與行政院長卓榮泰 一搭一唱，對《財劃法》採取「不副署、不公布」的激烈手段，甚至連綠色大法官都對《憲訴法》作出違法的違憲判決，讓朝野對立飆升到前所未有的高度。

民眾黨表示，面對執政無能、違法濫權，賴總統卻只想硬幹到底，還反過來要求醫師冒著違背倫理的風險，替政府進行政治動員，連網友都狠酸「謝謝賴清德一句話摧毀醫病信任關係」、「有病就要去看醫生」。

民眾黨說，人民期待安居樂業，賴總統選擇政治鬥爭；病人需要醫療照護，賴總統還是選擇政治鬥爭。試問背離人民期待的賴總統，那人民為何要選你？

