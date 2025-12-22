賴清德要醫看診時勸在野重視國家利益 網傻眼引醫生誓詞狠打臉

總統賴清德昨日出席一場醫界活動，呼籲台灣醫生「看診時勸在野黨重視國家利益」。此話一出，引發網友議論，有網友痛批賴清德不是曾當過醫生嗎，不知道醫師誓詞之一就是「我將不容許有任何宗教、國籍、種族、政見或地位的考慮介於（入）我的職責」嗎。

賴清德21日出席「中華民國公立醫院協會－醫療韌性守護健康台灣研討會」。（圖/總統府提供）

賴清德昨天出席「中華民國公立醫院協會－醫療韌性守護健康台灣研討會」，提及政府要推出「國家藥物韌性整備計畫」，若總預算沒有過，新計畫恐難執行。賴也喊話醫界人士，幫忙向在野黨立委表達，政黨可以競爭，國家利益還是要放在最優先。

網友留言。（圖取自 粉專「政客爽」臉書 ）

粉專「政客爽」今天（22日）在臉書分享賴清德籲台灣醫生「看診時勸在野黨重視國家利益」的影片，許多網友在其貼文下方留言表示「是呀！遇到在野黨的，的確是該說一聲萊爾下台」、「是你（指賴清德）的利益吧」、「真的有夠噁心」、「醫師誓詞之一：『我將不容許有任何宗教、國籍、種族、政見或地位的考慮介於（入）我的職責』」。

另有網友痛批「不要講一些很籠統的幹話來美化自己，該有的預算一定會給你過，一些一看就有問題的不給你過很正常」、「一直躲在背後當受害者真噁心」、「你們何時把國家利益放優先？不是把『如何填滿自己口袋』放優先」、「他原本不是醫師嗎？忘了已經說過醫師誓言了嗎？太誇張了吧」。

