賴清德要鍾東錦多學「咬耳朵」 苗栗基層民代不滿離席

賴清德總統今（13）日出席苗栗縣大千醫院竹南院區動土典禮，在致詞時提及前苗栗縣長徐耀昌經常向他「咬耳朵」爭取資源，更當場要求現任縣長鍾東錦「多學著點」、「多跟他咬耳朵」，此番言論引發現場多名基層民代不滿，直接起身離席表達抗議。

大千醫院竹南醫院動土。 (圖/截自賴清德臉書)

大千醫院斥資50億元在竹南鎮國祥街興建新院區，規劃地上14層、地下5層建築，將提供急性一般病床450床及特殊病床157床，涵蓋35個專業科別。院區將引進苗栗縣第一台達文西手術機器人及最先進的複合式手術室，提供精準的一站式醫療照護。此外，院區內另設立196床住宿長照機構，以及180間單人房員工宿舍。

廣告 廣告

今天的動土典禮邀請賴清德主持，苗栗縣長鍾東錦、前縣長徐耀昌、衛福部長石崇良等人均到場參與。賴清德致詞時向在場民代、里長表示，不管擔任行政院長或總統期間，都非常照顧苗栗縣。賴清德指出，這10年來中央給苗栗的總經費達2187億元，苗栗縣政府在2024年轉為歲計有剩餘，「以前是入不敷出」。

賴清德、鍾東錦(圖左)參加動土儀式。(圖/總統府)

賴清德指出，徐耀昌擔任縣長期間，每次賴清德到苗栗，徐耀昌一定都會前來歡迎，同時在賴耳邊講還缺什麼。賴清德話鋒一轉，對鍾東錦說：「鍾縣長要學一下啦，你都沒有跟我咬耳朵，中央對地方的支持是不遺餘力的。」這番「貼心提醒」，讓多名苗栗地方民代聽不下去，當場起身離席。

不過，鍾東錦對於賴清德的發言並未回應，仍很有風度的留在現場直到動土典禮結束。此外，鍾東錦並未像綠營民代歡送賴清德上車，而是刻意等到總統車隊離開後才步出會場。

延伸閱讀

高雄市長初選吊車尾落敗 林岱樺：沒有脫黨的選項

初選民調1天完成引質疑 民進黨：民調機構具公信力

快訊/民進黨初選結果出爐！ 賴瑞隆出線參選高雄市長