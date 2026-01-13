賴清德要鍾東錦「多咬耳朵」要資源 基層民代聽不下去離席
苗栗縣大千醫院投資在竹南鎮興建竹南院區，13日請來總統賴清德主持動土，賴清德不忘向苗栗鄉親表功幫了苗栗許多大忙，但唯獨不提他在競選總統時所提的政見「桃竹苗大矽谷計畫」，賴清德致詞最後，更指明前苗栗縣長徐耀昌經常跟他咬耳朵要資源，要現任苗栗縣長鍾東錦「多學著點」「多跟他咬耳朵」總統輕浮語意，讓多名苗栗基層民代聽不下去直接離席。
苗栗縣大千醫院斥資50億要在竹南鎮國祥街，興建地上14層、地下5層的竹南院區大樓，提供急性一般病床450床及特殊病床157床，涵蓋35個專業科別外，並引進苗栗縣第一台「達文西手術機器人」及最先進的「複合式手術室」，提供精準的一站式醫療照護。院區內另外設立196床住宿長照機構，以及興建180間單人房員工宿舍。
大千醫院竹南院區工程，13日舉行動土典禮，特別邀請總統賴清德主持動土，包括苗栗縣長鍾東錦、前苗栗縣長徐耀昌、衛福部長石崇良等人到場參與動土。賴清德總統上台致詞時，向在場苗栗在地民代、里長等表功自已不管是擔任行政院長或是總統，都非常照顧苗栗縣。賴清德說，這10年來，中央給苗栗的總經費是2187億元。而苗栗縣政府很難能可貴的，在2024年轉為剩餘，中央給地方的錢，可以讓苗栗縣政府在2024年終歲計有剩餘，以前是入不敷出。
賴清德透露，除了他們對苗栗是非常支持的，徐耀昌前縣長非常清楚，他每一次來到苗栗，徐耀昌前縣長一定都會來歡迎他。同時，在他耳邊講說他還缺什麼？賴清德話鋒一轉「鍾縣長要學一下啦，你都沒有跟我咬耳朵，中央對地方的支持是不遺餘力的。」讓多名苗栗地方民代聽不下去，直接起身離席走人。
苗栗縣長鍾東錦並未對賴清德的「貼心提醒」做出回應，仍是很有風度地留在現場，直到動土結束賴清德總統離開，不過，鍾東錦並未和綠營民代一樣送賴清德上車，而是刻意等到賴清德車隊離開後，才步出會場。
