賴清德要面對！放任卓揆不副署財劃法 藍白立委19日總動員「彈劾違憲總統」

行政院長卓榮泰因不副署財劃法，引發政壇動盪，國民黨、民眾黨今（18）日在立法院司法及法制委員會通過臨時提案，建請監察院彈劾卓榮泰。民眾黨預告也將彈劾總統賴清德，國民黨立法院黨團也跟進，雙方各自宣布，將在明天上午號召全體在野黨立委，於立法院議場前召開「彈劾違憲總統」記者會，正式提案彈劾總統賴清德。

總統賴清德。（資料圖／總統府）

民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，將在院會對賴清德總統提出彈劾案。國民黨發言人牛煦庭則指出，提出彈劾案是一種把話講清楚的方式，將在對的場合共同提出，把話說清楚，相信支持者能理解這樣的反制措施。

國民黨團宣布，將於明早9點30分在議場前號召國民黨籍全體立委及民眾黨立委，開「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會。據了解，在野聯合對總統提出彈劾案，是雙方充分對話與溝通後，整合最大戰力提出的反制手段之一。日前兩黨主席鄭麗文、黃國昌會面時也曾商討此事，並達成共識。

民眾黨號召彈劾賴清德提案獲國民黨支持。（圖／民眾黨臉書）

民眾黨團指出，憲法增修條文第3條第2項明文規定，「法律案經過行政院提出覆議案，立法院維持原決議就必須接受」，憲法白紙黑字沒有任何模糊空間。民眾黨強調，在野黨的天職是監督執政黨，執政黨帶頭作亂製造憲政危機，人民已經別無選擇。

