賴清德要韓國瑜挺沈伯洋 國民黨團反要賴把「大陸是境外敵對勢力」拿掉

中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋展開立案調查，還發出全球紅色通緝令。賴清德總統11日為此表示「期待立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴。」立法院國民黨團首席副書記長林沛祥今天（12日）表示，希望賴清德把「中國大陸是境外敵對勢力」這句話拿掉；否則可能要透過美日向大陸交涉。

針對中國立案調查沈伯洋，總統賴清德昨日受訪表示，中國對台灣沒有管轄權，沈伯洋捍衛國家主權，維護台灣民主自由的憲政體制，沒有任何違法。因此，他期待立法院長韓國瑜站出來，維護國會尊嚴、台灣人民言論自由，率領跨黨派立委聲援沈伯洋，「否則的話，今天的民進黨的沈伯洋，明天可能是國民黨或民眾黨的任何一個人」。

對於沈伯洋案，賴清德要求韓國瑜站出來維護國會尊嚴一事，立院國民黨團上午特別召開「解鈴還需繫鈴人」記者會，林沛祥指出，賴總統不把「中國大陸是境外敵對勢力」這句話拿掉，可能賴總統要解決這問題不只單純是譴責，還要麻煩賴總統透過美國和日本的關係去與中國大陸做交涉，畢竟我們一直聽到台美關係史上最好、台日關係史上最好。那是否主掌國防、外交的政府首長，同時也是民進黨黨主席之尊的賴總統去和美國、日本來談如何保護我們的國會議員。

林沛祥說，但如果可以把中國大陸視為境外敵對勢力這句話拿掉的話，或許我們就有交涉及溝通的空間。另外，假設目前的執政黨和中國大陸是沒有互信基礎的，立法院其實可以擔起這個責任，立法院畢竟是全國最高的民意代表機關，我們也查了立法院在2005年就曾經通過「立法院兩岸事務因應對策小組」的條文，兩岸小組由院長擔任召集人，副院長擔任副召集人，成員23人由各個黨團比例來推派代表，這樣我們或許可以實質的與對岸開始交涉，把我們現在遇到的問題好好的解決。

國民黨立院團副書記長牛煦庭說，國會議員受到威脅都應該要共同面對問題，但遺憾的是執政黨在面對這樣的問題的時候，每次都只流於立場的表述而無法解決問題。因此黨團召開記者會提出建議解決問題的幾項方案，對焦解決問題的方式，不要只是流於立場的表述，要能夠真的保護到沈伯洋的人身安全，而不是借用沈伯洋這樣一個事件再來進行政治的號召和消費，國民黨團不樂見這樣的情況發生。



