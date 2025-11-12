賴清德要韓國瑜聲援沈伯洋 他翻出「邱議瑩潑水」畫面怒嗆：當我們免洗筷？

中國官媒央視近日發布有關民進黨立委沈伯洋政治立場及言論的報導，強調要「懲戒台獨」，揚言動用國際刑警組織在全球範圍內對沈伯洋進行抓捕。總統賴清德則表示，「中國對台灣並沒有管轄權」，他也非常期待立法院長韓國瑜能夠站出來維護國會的尊嚴。對此，粉專「台派怎麼輸」在臉書發文翻出綠委邱議瑩過去對韓國瑜潑水的畫面，砲轟「當我們免洗筷」？

​中國近年持續文攻武嚇，多次公布「台獨分子名單」，重慶公安局日前點名民進黨立委沈伯洋，指稱其涉嫌分裂國家，將立案偵查，中國官媒央視日前日更發布「起底台獨沈伯洋」影片，揚言將透過國際刑警組織進行全球抓捕。

賴清德昨天下午出席工業節慶祝大會前受訪表示，中國對台灣並沒有管轄權，又何況沈伯洋是在捍衛國家主權，維護台灣民主自由的憲政體制，並沒有任何的違法；他更點名韓國瑜能站出來維護國會尊嚴和台灣人民的言論自由。

對此，有不少藍營人士痛批，憲法明文規定，擁有國防、外交、兩岸（事務）統帥之權的人就是總統，如今賴清德卻卸責到韓國瑜身上，今天選總統出來，難道不就是要解決問題的嗎？

臉書粉專「台派怎麼輸」也PO出2024年12月20日，立法院院會爆發嚴重朝野衝突，韓國瑜站上主席台宣布開會時，民進黨立委邱議瑩竟潑水攻擊韓國瑜，還丟寶特瓶的畫面。他砲轟，民進黨、萊爾校長，當初怎麼踐踏韓國瑜的？現在又要喊話韓國瑜出面，「當我們免洗筷484」。

