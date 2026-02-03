賴清德要韓國瑜「發揮功能」 謝龍介嗆：當總統快2年沒進步





總預算與國防特別預算持續卡關，朝野對立升溫。總統賴清德近日喊話在野黨，強調作為國會最大在野黨，面對中國威脅不能不審中央政府總預算與國防特別預算，僅進行國共合作「對台灣來說是危險的」，並點名立法院長韓國瑜應發揮功能、促成預算儘速通過。對此，國民黨立委謝龍介今天（3日）回擊，直指賴清德不想與在野黨和解，說一套做一套，並感嘆賴清德就任總統將近2年仍「沒有一點進步」。

藍白陣營近期在立法院持續阻擋中央政府總預算與國防特別預算審議，同時推動包括「中天條款」、「不當黨產條例」及助理費相關修法等爭議法案。賴清德也再度喊話韓國瑜，要求立法院儘快完成相關預算審議。

謝龍介則表示，朝野攻防不應由總統要求立法院長來「評理」。他反諷指出，賴清德擔任台南市長期間，曾有長達234天未進議會備詢，如今卻要求院長「發揮功能」，質疑賴清德「原性不改」。謝龍介並直言，當年賴清德未進議會，市政運作也未因此停擺，反問「市政府有失去功能嗎？」

他進一步指出，問題癥結在於賴政府未依法編列預算，在野黨因此依人民授權行使監督權責；立法院既已三讀通過相關法律，行政部門卻未依法編列預算，反而企圖「掏空」，在野黨自然必須嚴格審查。他也提到，賴清德要求韓國瑜「發揮功能」，韓國瑜展現君子風度，並未對總統惡言相向，「我是因為跟總統還有一點點交情，所以敢說他兩句」。

最後謝龍介指出，今天的賴總統就是不斷的藉由這些矛盾，擴大他的政治利益，顯然他不想與在野黨和解，說一套做一套，明的一套，私底下又一套，已經做總統將近2年了，還是沒有一點進步，「總統你如果還要繼續沉迷於40％，那恐怕對於你未來2028年危機會慢慢出現」。

