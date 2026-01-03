賴清德視台獨為宗教不惜犧牲 蔡正元：戰爭啟動沒回頭路

解放軍東部戰區無預警發動「正義使命2025」圍台軍事演習日前落幕，面對台海局勢日趨嚴峻，《遠見》最新民調也顯示，有50.3%民眾認為未來5年「有可能」發生戰爭。對此，前立委蔡正元認為，賴清德把台獨視為宗教，不惜犧牲一切要達成目標，且把原本的內戰推向外戰，騙人民去打一場戰爭。

蔡正元。(圖/中天新聞)

蔡正元在2日中天節目「全球大爆卦」上表示，台獨信仰者有很多受人尊敬的人，比如說許信良、施明德，但是賴清德是一個走極端，把台獨當宗教的人，不惜犧牲一切要達成目標。

廣告 廣告

蔡正元認為，如果戰爭有一個對人民好的目標，確實人民應該勇敢拿起武器而打仗，他舉例，當時日本侵略中國，為什麼中國人民面對日本人那麼勇敢的打仗，因為戰爭性質不一樣；而這在國共內戰中就看不到，因為大家覺得只是換領導人、換政權，跟老百姓沒有關係。

賴清德。(圖/中天新聞)

蔡正元指出，但很不幸的，台灣問題本來就是內戰，而對人民來說，能把日子過好才是關鍵。他說，但是賴清德卻把內戰變成外戰，去煽動仇恨，騙人民去打一場戰爭，「你要先確定，你準備犧牲多大，有沒有贏的機會？還是直接了當被滅亡？」

蔡正元直言，這是一個不可能贏的戰爭，再多的軍事機會都打不贏。現代化戰場的武器精準又可怕，若台海有戰事，恐怕整個台灣的男性就會少一半。他強調，國家、政權的力量如果小，就要低調一點，不要橫挑強梁，國際政治是很現實的，戰爭只要一啟動，就沒有回頭路。

延伸閱讀

SIM卡換發NCC新規引爆民怨 Cheap批：智障政策

賴昨稱「實力不到」今陸軍演「越來越近」！他驚1警訊：當年普丁也是這樣