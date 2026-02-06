賴清德視察彰化紡織產業 王惠美籲中央加強支持傳產轉型 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／彰化報導

總統賴清德5日率領中央團隊參訪彰化芳苑的聚隆纖維股份有限公司，實地關心紡織產業發展現況；他表示，紡織產業年產值約達數千億元，對社會穩定非常重要。將持續聽取各企業的想法，用實際行動支持產業界。彰化縣長王惠美則呼籲，中央應加強支持傳統產業轉型，讓產業更加活絡，成為台灣永續發展的重要力量。

賴清德表示，美國總統川普於114年4月2日公布關稅政策，行政院也隨後在4月4日公布「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，預算從原先的880億元，納入各方意見增加到930億元，針對受影響中小企業的紓困金額就高達461億元。他強調，中小企業是台灣經濟的骨幹，行政團隊會協助大家克服難關。

賴清德表示，目前業界面臨對岸低價傾銷及市場競爭等問題，行政院針對紓困計畫編製手冊，集結立委、業界及經濟部的專業意見，以穩固經營為核心協助解決問題，希望支持大家順利轉型。經濟部也在去年成立產業競爭力輔導團，提供人才培育、金融支持等等產業協助。行政院將成立包含產官學研的工作小組，依據需求，鬆綁法令、建置新法規或由國家推動政策。雖然科技產業很重要，但政府對中小企業的支持絕對不遺餘力，希望所有企業能共同繁榮，台灣經濟才會更好。

王惠美表示，早期彰化紡織產業實力雄厚，也是台灣3大產業支柱之一。雖然現在紡織業不像當年那樣興盛，但許多企業不斷精益求精，甚至與國際品牌成為合作夥伴，在一定程度上影響國際市場走向。目前紡織業面臨的較大考驗，如疫情過後的庫存去化壓力，加上關稅及匯率等因素影響，讓部分中小企業面臨相當大的困難，有些企業甚至減產或縮減營運規模。

王惠美進一步說，最近關稅議題逐漸底定，給了企業一點喘息空間，很多細節尚未完全完善，希望未來在與美國談判的過程中，採取全方位談判策略，不要犧牲農業或其他產業。彰化以傳統產業為主，目前彰化傳統產業大約有14000家，每一家企業都代表提供上百個家庭的就業機會，讓員工能在地工作、照顧父母與家庭，對地方來說是一股協助穩定的重要力量。

王惠美指出，近年中央產業政策較偏重於AI與IC等高科技產業，傳統產業較容易被忽略。然而高科技產業需要傳統產業做為後盾，台積電背後有許多彰化廠商提供重要供應與技術支援。希望中央多協助傳統產業轉型升級，提供更多研發資源、創新補助與產業輔導，讓產業能夠持續發展，台灣整體產業結構也會更完善。

聚隆纖維董事長周文東表示，過去一年全球經貿局勢變化激烈，在美國對等關稅政策的反覆調整及匯率急速的變化，對出口導向的紡織產業造成相當大的衝擊。國際市場近年來存在著紅色供應鏈，高度規模化生產、政府補配帶來的低價競爭與價格結構失衡，使台灣紡織產業在經營上承受非常大壓力。研發高質化、差異化的新產品升級轉型，是企業必然的發展方向，建議政府對地方紡織產業持續輔導跟協助。

