賴清德視導宜蘭教召喊：和平不可能「靠一紙協議就能獲得」
賴清德總統今天前往宜蘭視導教召訓練表示，和平不可能靠一紙和平協議就能夠獲得，也不可能屈從侵略者的主張就有辦法得到和平。即便是要進行和解的工作，也必須要有強大的力量做後盾，才能夠保護國家整體利益，否則最終都淪為投降而已。我們將建置台灣之盾，也希望透過國防特別預算，我們也希望能夠透過國防特別預算，一方面達到保護國家安全的目標，一方面推動產業經濟的發展
賴清德總統今天由國防部長顧立雄、國安會祕書長吳釗燮陪同，前往宜蘭視導後備旅步三營教育召集訓練，首先視察無人機操作訓練狀況，現場也模擬敵方無人機偵蒐我方情資，我方發現後進行阻絕等操演。
賴清德致詞時指出，國家建軍之目的，一在保家衛國，二在保護人民，三在維護世界和平。國軍官兵固然是第一線的主戰部隊，但是後勤部隊是國家整體防衛力量的基石。如果我們能夠有效組織可恃的後備部隊，將讓我們國軍戰力進一步的提升。
因此，他要代表全體國人，感謝各位召員戰士、所有後備旅的國軍官士兵以及教官團隊。各位不辭辛勞，在短短的時間內重新訓練、重複學習所學戰技，有助於強化台灣的後備戰力，進一步保護國家安全。
賴清德指出，這次教育召集秉持著國軍「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的精神，有以下幾個重點：
第一， 我們將無人機的操作與應用納入後備部隊的訓練。這項變革是國軍後備訓練的新的里程碑。各位召員戰士，當能夠熟練地操作無人機之後，回去仍然可以向交通部民航局申請證照。我相信對未來整個工作生涯，或者是國軍的需要，一定有莫大的幫助。
第二， 我們特別將城鎮作戰所需要的各項戰技也列入後備訓練教育召集的訓練當中。我們讓各位召員戰士，在你的戰術位置報到，不是到軍營報到之後再拉出來到戰術位置。而且這一次的召員戰士有70％是我們宜蘭的子弟，對在地非常非常的嫻熟。
另外，我們也訓練了各種城鎮作戰所需要的戰術訓練，包括阻絕設置訓練、小部隊戰鬥的訓練以及戰傷訓練等等。無非是想要讓每一位召員戰士，都能夠具備每一樣戰術所需求的戰技。
第三， 這一次的教召，我們將關鍵的戰術思維引進並落實。例如：教官團隊中加入了，曾經赴美接受訓練的人員，他們帶回了寶貴的戰術思維與知識，讓各位能夠迅速掌握整合無人機到部隊、並實施演練的能力，來提升整體戰力。
賴清德強調，維護世界和平、穩定區域發展是我國建軍的目標之一。但是我們對和平要有理想，但不能夠有幻想。和平無價，戰爭沒有贏家。我們必須要靠實力才能夠得到真正的和平。
他說，和平不可能靠一紙和平協議就能夠獲得，也不可能屈從侵略者的主張就有辦法得到和平。即便是要進行和解的工作，也必須要有強大的力量做後盾，才能夠保護國家整體利益。如果沒有足夠的力量做後盾的話，所謂和解最終都淪為投降而已。因此，各位每一天的訓練，所流的每一滴汗、所做的各項努力，對國家來講都非常非常重要。
為了要因應中國持續擴大對台灣併吞的野心，也為了要妥善因應中國的灰色地帶侵擾。賴清德表示，我們要避免中國以訓轉演、以演轉戰。所以在上周，他特別召開國安高層會議，並宣布透過兩大「守護民主台灣國家安全行動方案」，做了一些法治、行政作為。我們特別提出了每一年1560億，為期八年、總經費 1兆2500億的國防特別預算。
他說明，我們將建置台灣之盾，能夠在第一時間保有國軍戰力、保護關鍵基礎設施，同時也保護國人生命財產安全。我們也希望能夠透過國防特別預算，能夠建置分層防禦、高度感知、成功攔截這樣的效能。當然，我們也希望能夠透過國防特別預算，推動國防自主，讓台灣的工業、基礎工業能夠進一步升級轉型。一方面達到保護國家安全的目標，一方面又能推動產業經濟的發展。
賴清德重申，包括我們在總統府成立的「全社會防衛韌性」，又或者是今天我們用新的教召方式來訓練各位召員戰士，無非都是想要利用實力來確保國家安全以及區域的和平穩定。因為國家安全完全沒有任何妥協的空間，國家主權和自由民主的核心價值是我們立國的根本，無關意識形態之爭。這是全體台灣人民的共同立場。
他期勉召員戰士透過教召訓練，來提升後備戰力，正是建立穩固防禦體系以及確保國家安全的關鍵基礎設施，也正是透過實力達到真和平的重要戰力。再過三天，各位召員就要準備解召了。這次教召訓練的成功，展現了大家的學習精神，更代表有獲得精實的訓練。
他感謝大家，也祝福各位官士兵及召員戰士身體健康，回去社會之後工作平安順利。「讓我們共同守護國家、保護人民，一起繼續打拚」。
其他人也在看
陳水扁看好綠營「翻轉地方版圖」！黃暐瀚曝藍營5縣市不樂觀：挑戰鄭麗文威信
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；自認「第六感很準」的前總統陳水扁表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。另外陳水扁也透露，看好總統賴清德在2026大選打破「執政黨魔咒」，翻轉地方藍綠版圖。資深媒體人黃暐瀚則對此做出分析。黃暐瀚透過臉書發文，分析陳水扁預言賴政府在202......風傳媒 ・ 21 小時前 ・ 230
「馬英九知道，但還是選擇為難台灣人」 劉寶傑轟他這論述若成真：中國馬上攻台
總統賴清德宣布將投入1.25兆國防特別預算，而前總統馬英九在臉書批評，賴清德形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」。對此，媒體《上報》今（30）日刊登資深媒體人劉寶傑的評論《兩岸不能被定調是內政問題》，強調以馬英九為首的政治人物，不斷強調憲法就是一中、一國兩區，若兩岸被定調是內政問題，中國不但會打，而且馬上就打，「馬英九當然知道台灣人的為難，但他還是選擇為難台灣人。......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 478
海軍司令唐華遭拔官？顧立雄這麼說
[NOWnews今日新聞]國造防禦潛艦（IDS）原型艦「海鯤號」原訂9月完成海試、11月底交艦，但27日僅完成第4次浮航海上測試，潛航測試仍未進行，11月底前交艦目標確定跳票，國防部27日也宣布，海軍...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 111
綠營派誰戰高雄？陳水扁鬆口「我第六感很準」 看好賴清德2026翻轉藍綠版圖
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；前總統陳水扁廣播專訪民進黨立委邱議瑩，面對這位高雄市長初選參選人，陳水扁自認「第六感很準」表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。談到即將到來的地方選舉，陳水扁直言，期中選舉向來考驗執政黨，看好總統賴清德「打破魔咒」、在2026九合一大......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 203
郭正亮盤點2026大選 曝3縣市藍白合也未必贏
2026年九合一選舉即將登場，民進黨初選提名作業早已展開並陸續敲定縣市長人選。在野陣營方面，藍白合相關議題受高度關注。對此，前立委郭正亮點名國民黨在彰化、嘉義市與宜蘭充滿危機，因為3地的綠營候選人實力都很強，藍白要合有相當難度，且就算真的合作也不一定會贏。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 30
李有宜退黨引爆黃國昌私心爭議 中南部基層砲聲隆隆：快變成「台北黨」
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中、彰化報導 民眾黨發言人李有宜11月30日在臉書上宣布，辭去發言人及財務監督委員職務並退出民眾黨，為全力專注博士班學業，並連帶有創黨元老跟著退黨，外界普遍認為風暴始於民眾黨主席黃國昌獨厚自家人馬、不公平有關。對此，民眾黨彰化縣黨員王孝裕今（1）日認為，民眾黨始終學不會去栽培那些過去，或現在有能量的戰將，任憑這些人最後離開。...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 20
民進黨「慧瑩連線」民調惹議！牽動綠營情勢變化、引黨內關切
雨晴指標公司最近公布民進黨與國民黨高雄市長參選人對比式民調，民進黨立委邱議瑩以51.9%支持度領先國民黨立委柯志恩23....聯合新聞網 ・ 5 小時前 ・ 86
高雄民調南轅北轍？AI分析原因：TVBS「參考價值較高」
2026高雄市長選戰綠營4搶1，一份民調指4名綠委都大幅領先藍委柯志恩，被國民黨前發言人楊智伃抓包數字加總94.6％，能相信嗎？TVBS民調今指出，僅賴瑞隆以42％微幅領先柯志恩的40％。媒體人樊啓明用AI分析2份民調指出，TVBS民調更能代表全市選民偏好。中時新聞網 ・ 16 小時前 ・ 30
中國沒有要放過高市早苗 國安人士點出下一個對日本出手時間點
日本首相高市早苗於11月7日在日本國會答詢中提及，「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」，並暗示在日本現行的「安全保障法制」下，日本或可判斷行使集體自衛權。北京對高市的發言反應激烈，我國安體系觀察中國近期一連串對日本的作為，也接收來自日本友人的訊息，據指出，日人經此一役後，對台灣的處境感同身受，不少日人對我方表示，「親身體驗了台灣人的日子」。國安人士指出......風傳媒 ・ 23 小時前 ・ 178
「江啟臣民調輾壓」國民黨續掌台中穩了？藍議員曝隱憂：最怕這事發生
《CNEWS匯流新聞網》11月30日針對台中市長選戰發布最新民調，呼聲最高的國民黨立委、立法院副院長江啟臣，在對上民進黨立委何欣純時，以43.9%的支持度取得輾壓式領先；對此國民黨台北市議員詹為元提醒，民調領先太多最容易有的隱憂，就是選民認為「一定當選」而不出門投票。詹為元在《週末大爆卦》節目中表示，黨內多人有意挑戰縣市都是好事，因為可以提前炒熱選情，因此無......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 13
台宏斷交後悔了？ 宏都拉斯大選親台候選人大幅領先
政治中心／綜合報導宏都拉斯大選變天，牽動台宏外交關係，主張與台灣復交的選將幾乎篤定當選，外交部次長陳明祺表示，台宏斷交以來，自由貿易中止、養蝦業也受到衝擊，後續對於兩國關係會繼續努力，不過立委也坦言，不用過度樂觀天真，選舉政見會因局勢變化，而且我們不花錢買邦交國。宏都拉斯2023年和台灣斷交隨即與中國建交 當時引發台人強烈反彈（圖／資料畫面）宏都拉斯總統大選開票，親中執政黨選將大幅落後，幾乎確定變天，斷交兩年多的台宏邦誼會不會因此出現轉機？外交部次長陳明祺，在鏡頭前鬆口。外交部次長陳明祺：「中國用各種樣子的方式，利誘的方式來建立邦交，相對來說，我們對於友邦的協助跟合作，是建立在比較可持續的發展上，所以我們對於之後繼續，能夠開展跟宏都拉斯的關係，我們覺得是，我們會再繼續努力。」台灣和宏都拉斯斷交後宏國蝦類產業大受衝擊 有60多家公司倒閉（圖／民視新聞）坦言和宏都拉斯朝野，一直都有緊密互動，但過去兩國邦交關係，在2023年畫下句點，宏國轉頭就貼向中國握手當好朋友，如今兩年過去，數字會說話，宏都拉斯蝦類出口，從2022年9400公噸，到2024年崩跌至3000公噸，總量下降近7成，更有多達60家公司倒閉，似乎是中國承諾跳票，讓宏國想起台灣的好？在五名總統候選人中，佔居上風的前兩名候選人，包含川普力挺的阿斯夫拉及中間偏右自由黨的納斯拉亞，都喊出"和台灣恢復邦交"，反而是親中的執政黨，票數一路被輾壓，宏都拉斯看來復合意願高，但藍綠都喊話，台灣要站穩立場。立委（民）王定宇：「選舉當中所開出的政見，在選後，有些也會因為政治的局勢變化，而有所變化，我們不花錢買邦交國，但是基於友誼理念相近，可以共存共榮。」立委（國）洪孟楷：「我們也希望我們的邦誼，絕對不是建立只是在利益及金錢之上，而是真真正正認同中華民國。」宏都拉斯進行總統大選有兩名喊出與台灣復交的候選人票數遙遙領先 未來是否復交決定權將在台灣手中（圖／資料畫面）宏都拉斯遭中國畫大餅，經濟大受打擊，如今政壇變天，是否切割中國，再度和我國恢復邦交？這回最終主導權，輪到台灣。原文出處：台宏斷交後悔了？ 宏都拉斯大選親台候選人大幅領先 更多民視新聞報導宏都拉斯「斷交台灣、擁抱中國」白蝦全倒！總統候選人表態想與台復交宏都拉斯30日大選受關注 保守派和中間派擬恢復與台灣邦交宏都拉斯總統大選前夕 川普公開支持國家黨候選人民視影音 ・ 17 小時前 ・ 14
7旬陳光復拚連任 泛藍待整合
下屆澎湖縣長選舉，民進黨在立委楊曜宣布引退、前行政院南部聯合服務中心副執行長陳慧玲涉貪官司纏身，讓年已七旬的縣長陳光復以現任優勢下爭取連任；反觀國民黨人選至今難產，加上民眾黨虎視眈眈，前馬公市長葉竹林又於11月30日宣布參選，泛藍陣營仍待整合。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
看好賴清德2026翻轉藍綠版圖！陳水扁讚：最會打破魔咒的總統
距離2026地方選舉僅剩不到一年，各政黨布局逐漸明朗。對此，前總統陳水扁認為，現任總統賴清德有望在明年地方選舉寫下佳績、翻轉藍綠版圖，因為賴清德是「最會打破魔咒的總統」，而他也直呼「我的第六感很準」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 799
藍白合作生變？麥玉珍表態選台中市長 鄭麗文驚喊：我還沒聽說
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導國民黨與民眾黨是否能真誠在2026年選舉合作，向來都是近期政界關注的重點；只是，民眾黨不分區立委麥玉珍，昨（29）日表態有意願爭取提名角逐2026年台中市長選舉，若成真勢必會衝擊到藍營的選票，因此麥玉珍的表態更受外界矚目。不過，國民黨主席鄭麗文今（30）日下午受訪聽聞則震驚脫口喊「這我還沒聽說！」。民視 ・ 1 天前 ・ 24
「台海有事」日擔憂曝 綠「廁紙說」挺軍購護台1／中若封鎖台！ 美智庫：靠美援能撐過 但日恐捲入釀死傷
日本、中國關係緊張之際，日本朝日電視台今天（12/1）披露一項美國智庫的分析，假設解放軍實施海上封鎖，台灣可以在美國的支援下撐過去，不過作為提供美軍基地的日本，恐被捲入戰爭，造成超過4千名人員死傷。鏡新聞 ・ 16 小時前 ・ 7
扁：賴有望2026翻轉藍綠版圖
國民黨在2018與2022兩次地方選舉都斬獲佳績，今年又以「32：0」完封大罷免，藍營支持者期待2026九合一大選繼續保持領先，走向2028重新執政，不過黨內高層卻坦言，其實不然，「鄭麗文麻煩大了。」前總統陳水扁則認為，賴清德是「最會打破魔咒的總統」，有望在2026年地方選舉翻轉藍綠版圖，他強調「我第六感很準」。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
觀察／「台灣有事，就是日本有事」餘波盪漾！2026地方選舉將成抗中保台試金石
[FTNN新聞網]記者吳家豪／特稿《震傳媒》上周發布最新民調，總統賴清德滿意度上升至44.1%，不滿意度下降至43.3%，呈現黃金交叉。可能原因包括，賴政府已逐漸...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 7
蘇貞昌出席邱議瑩造勢壓軸助講：高雄被國民黨拿走 民進黨要包起來
民進黨高雄市長初選白熱化，立委林岱樺造勢活動沒「大咖」站台，邱議瑩首場大型造勢會則強調跨派系相挺，宣稱湧入5萬名支持者，...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 24
李有宜退黨！謝立功喊話黃國昌「不要忘了故人」：金門也可以推人選
曾參選新北三蘆立委的民眾黨發言人李有宜昨（11月30日）宣布辭去發言人等職務並退黨，傳出這與民眾黨主席黃國昌的「四大金釵」三蘆主任周曉芸有意參選2026議員有關。民眾黨前秘書長謝立功今（1）日直言，如果他是李有宜，一定也不舒服，必須顧及默默耕耘的人感受。「千萬不要忘了故人」，謝立功提及金門縣長陳福海，嘆永遠只記得新竹市執政，金門也是執政縣市，也可以推出自己的人選。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
北韓空軍成立80周年 金正恩偕女兒金朱愛同款皮衣出席
北韓空軍11月28日舉行成立80周年紀念活動，地點位於第二空軍師「吉永祚英雄聯隊」的葛麻機場。領導人金正恩攜女兒金朱愛出席，在士兵列隊、軍機迎接下，父女倆皆穿著黑色長款皮衣，先後踏上紅毯，金朱愛也向軍方鞠躬致意。這是金朱愛9月初隨金正恩訪問中國後，時隔3個月再次出現在媒體版面上，兩人隨後一起欣賞空軍表演，金正恩強調空軍在核威懾演習中的作用，並表示空軍將配備新的戰略軍事資產，並被賦予更重要的任務。金正恩沒有提及北韓空軍擁有的武器，但韓聯社從官媒照片分析，可看到外型與南韓使用的德國產遠程空對地導彈「金牛座」類似的飛彈，引發關注，南韓專家認為，顯示北韓空對地的攻擊能力正在提升。北韓近年來持續推動常規武力現代化，以追趕南韓、美國，包括引入多種無人機等。Yahoo奇摩（國際通） ・ 19 小時前 ・ 7