賴清德親令解決澎湖機票荒 力助陳光復拚連任

迎戰2026九合一選戰，民進黨力圖能夠保住執政縣市版圖。為了替澎湖縣長陳光復拚連任，總統賴清德日前到澎湖參香時，特別針對當地出現的機位一票難求的民怨，責成交通部長陳世凱，以及華信航空董事長陳大鈞幫忙解決。至於藍白陣營方面，前澎湖縣副縣長許智富，不只是前國民黨籍縣長賴峰偉極力栽培的接班人，還曾披上白袍參選議員，被點名有望成為「藍白合」挑戰2026澎湖縣長大位的最佳人選。但許智富說，是否要投入選戰來挑戰大位，還在思考中。

機場櫃檯前一陣鬧哄哄，候機室內也坐滿等候人潮，不只天候因素影響澎湖航班，每年花火節更讓機位一票難求，尤其縣府計畫明年延長花火節，施放時間到8月勢必衝擊縣民權益，總統賴清德(10.28)說：「我當總統，我既然來到澎湖，我一定要幫忙解決交通運輸的問題。」

站在澎湖縣長陳光復身旁，總統賴清德掛保證，一定解決澎湖交通問題，尤其「機票荒」造成的民怨，儼然成了陳光復的連任危機，加上2018年連任失利的前車之鑑，也讓身兼黨主席的賴清德格外重視，責成交通部長陳世凱，及華信航空董事長陳大鈞幫忙解決。

除了隸屬國營的華信，每天提供20張台澎雙向航班，民營的立榮也有16張，提供澎湖縣民在緊急需求時申請，此外縣府也規劃4到8月，每天向華信包位250張票，保障縣民在花火節熱季進出澎湖權益，澎湖縣長陳光復說：「華信航空，它願意將最需要的機位，挪出來給我們鄉親，5個月這旺季，有3萬8千多個位子，可以解決鄉親的需要。」

力助陳光復連任「搞飛機」，藍白兩黨則在「鄭黃會」後，積極搭建合作平台，前澎湖縣副縣長許智富，不只是藍營前縣長賴峰偉，極力栽培的縣長接班人，2022年還曾披上白袍參選議員，近日多次被地方人士點名，有望代表藍白出戰2026澎湖縣長，對此許智富回應，絕對不會放棄為鄉親服務的機會，至於是否挑戰大位仍在思考中，也為澎湖選戰2026走向埋下伏筆。

