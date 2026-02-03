賴清德親口說重話：國民黨不審國防預算只進行國共合作 對台灣是危險的

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

總統賴清德今(2/3)表示，民進黨非常重視兩岸關係，但希望經由交流對話達到和平共榮的目的，但在野黨有責任審議國防預算，面對中國威脅的時候不能不審，只進行國共合作，對台灣來說是危險的。

賴總統上午主持「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，針對國民黨副主席蕭旭岑今日率團赴中參加國共論壇，賴總統指出，民進黨非常重視兩岸關係，不僅僅重視台美關係、跟世界各國的國際關係，也同樣重視兩岸關係。

賴總統說，從前總統蔡英文開始，就清楚說明，承諾不變、善意不變、不在壓力下屈服、不走回頭路，自己上任總統時也提到，希望經由交流對話達到和平共榮的目的。

賴總統表示，從他過去擔任行政院長開始，在立院備詢時也不斷強調，兩岸共同敵人，就是天災、地變、傳染病，兩岸也有共同目標，就是創造兩岸人民福祉，只要中國正視中華民國存在事實，也願尊重台灣人民自由民主的生活方式，對等尊嚴，台灣很樂意跟中國交流合作，從蔡英文到他自己，這10年來，兩岸路線持續保持善意。

賴總統指出，守護民主、主權，不該被解讀為挑釁，希望在野黨在國共交流的同時，別忘記作為國會最大在野黨，跟民眾黨結合，主導國會的應盡責任，推動國政是行政團隊責任，監督是國會責任，也有義務審查總預算、國防特別預算等重大政策。

賴總統說，特別是在面對中國威脅時，不能不審總預算、國防特別預算，只進行國共合作，這對台灣來講，是危險的。社會大眾很清楚，台灣要有厚實底蘊、底氣，強大的國防安全力量，才有辦法對等進行兩岸交流，希望國民黨能了解。

賴總統表示，今天的記者會不是針對國民黨的國共交流而開，而是剛好可以提供對比，讓國人清楚辨識，到底是民進黨政府目前推動的攜手美國、友盟，走向國際的經濟戰略有利，還是在野黨推動的二次西進有利，可以做比較。

賴總統說，若仔細了解，清楚辨識，去年經濟成長率，或是蔡政府8年經濟成長率，及前總統馬英九8年的經濟成長率，孰優孰劣應該會看得很清楚。

