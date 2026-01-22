賴清德親披彩帶提名參選台南市長 陳亭妃今啟動「感恩溫暖鐵馬行」 5

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台南報導

民進黨台南市長提名人陳亭妃昨日經民進黨中執會正式通過提名，並由兼任黨主席的總統賴清德親自披上彩帶，象徵承擔責任、整隊出發。陳亭妃今（22）日隨即展開鐵馬妃妃part2「亭妃感恩溫暖鐵馬行」，以行動回應人民的託付，第一站選在白河，向一路相挺的鄉親與地方信仰中心表達最誠摯的感謝。

「能夠在中執會獲得正式提名，是一份榮耀，更是一份沉甸甸的責任。」陳亭妃表示，特別感謝賴清德的託付與期許，也牢記主席說的「團結不一定會贏，但不團結一定會輸」。

「初選結束不是終點，而是接受人民更嚴格檢驗的開始。」陳亭妃進一步表示，因此她選擇在提名後第一天，繼續用最貼近人民的方式出發，尤其初選前用鐵馬尋求人民支持的力量；初選提名成功，當然不改初衷，再用同樣方式回到每個角落表達感恩之意，這也是她「行動政府行動市長」的概念，用鐵馬精神走進基層生活、走進人民日常。

針對今日的行程，陳亭妃指出，上午7時50分將自白河崁頂福安宮出發，沿途走訪多處地方宮廟與街區，串聯地方信仰與居民生活圈。這趟「亭妃感恩溫暖鐵馬行」是感謝人民陪她走過完整的27年，在邁入第28年的時刻，共同有新任務，就是要跟台南人民作伙來顧台南這個家，也要向基層致意的溫暖行動，象徵一步一腳印、永遠不改與人民同行的政治初心。

陳亭妃也提到，每一次鐵馬行動都有一個與人民連結的信物，1月1日至1月11日的鐵馬37區是「妃妃鐵馬勳章」，今日啟動的鐵馬妃妃part2「亭妃感恩溫暖鐵馬行」則是準備「鐵馬妃妃桌曆」，象徵未來的一年365天，她天天都在「您」身邊。陳亭妃說，桌曆不只是紀念與連結，更是一份陪伴的承諾，提醒自己每天都要與人民站在一起，把人民放在心上。

「今年有新任務，就是作伙顧好台南這個家。」陳亭妃強調，台南是一座重感情、講信用的城市，未來將以團結為力量、以行動為方法，帶領團隊穩健前行，用實際成績回報人民27年來的支持與信任，並且共邁入下階段「女力改變台南」的里程碑。

照片來源：陳亭妃辦公室提供

