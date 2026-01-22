即時中心／潘柏廷報導

民進黨台南市黨內初選，綠委陳亭妃上週四（15日）民調互比結果確定贏過同黨立委林俊憲，並獲得市長參選人的資格；民進黨中執會昨（21）日更正式提名通過，且由身兼總統的黨主席賴清德親自披上彩帶，而現任台南市長黃偉哲也到場支持。陳亭妃今（22）日則隨即展開鐵馬妃妃part2「亭妃感恩溫暖鐵馬行」，以行動回應人民的託付，第一站選在白河，向一路相挺的鄉親與地方信仰中心表達最誠摯的感謝。





陳亭妃表示，能夠在中執會獲得正式提名，是一份榮耀，更是一份沉甸甸的責任。她特別感謝賴清德的託付與期許，也牢記賴清德所說的話：「團結不一定會贏，但不團結一定會輸」。

廣告 廣告

因此，陳亭妃喊話，初選結束不是終點，而是接受人民更嚴格檢驗的開始，因此她選擇在提名後第一天，繼續用最貼近人民的方式出發，尤其初選前用鐵馬尋求人民支持的力量，初選提名成功，當然不改初衷，再用同樣的方式回到每個角落表達感恩之意，這也是亭妃「行動政府．行動市長」的概念，用鐵馬精神走進基層生活、走進人民日常。



就今日行程，她指出上午7時50分自白河崁頂福安宮出發，沿途走訪多處地方宮廟與街區，串聯地方信仰與居民生活圈；這趟「亭妃感恩溫暖鐵馬行」是她感謝人民陪她走過完整的27年，在邁入第28年的時刻，要共同有新的任務，就是要跟台南人民作伙來顧台南這個家，也要向基層致意的溫暖行動，象徵一步一腳印、永遠不改與人民同行的政治初心。

快新聞／正式獲提名參選台南市長！陳亭妃啟動「感恩溫暖鐵馬行」

陳亭妃（穿粉紅衣者）展開鐵馬妃妃part2「亭妃感恩溫暖鐵馬行」。（圖／陳亭妃國會辦公室提供）

值得注意的是，陳亭妃每一次鐵馬行動都有一個跟人民連結的信物，1月1日至1月11日的鐵馬37區是「妃妃鐵馬勳章」，今天開始啟動的鐵馬妃妃part2「亭妃感恩溫暖鐵馬行」則是準備「鐵馬妃妃桌曆」，象徵未來的一年365天，陳亭妃天天都在「您」身邊。

對此，陳亭妃認為，桌曆不只是紀念與連結，更是一份陪伴的承諾，提醒自己每天都要與人民站在一起，把人民放在心上。



「今年有新任務」，陳亭妃強調，就是作伙顧好台南這個家，她更強調，台南是一座重感情、講信用的城市，未來將以團結為力量、以行動為方法，帶領團隊穩健前行，用實際成績回報人民27年來的支持與信任，並且共邁入下階段「女力改變台南」的里程碑。

原文出處：快新聞／賴清德親披彩帶！正式獲提名參選台南市長 陳亭妃下一步動作曝

更多民視新聞報導

國民黨爭執不休！堅持全民調慘遭鄭麗文狠打臉 徐欣瑩喊話了

藍白合早現裂痕？不在籍投票無共識 黃國昌：白民調八成支持

徐榛蔚接班人來了！「她」民調大勝將角逐花蓮縣長 藍營卻傳內鬥

