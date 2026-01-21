賴清德親掛彩帶完成徵召 陳亭妃：穩住基本盤為2028總統拼連任

民進黨主席賴清德（左）為台南市長候選人陳亭妃（右）掛上競選彩帶。（圖／翻攝自從民進黨 YT直播）

民進黨台南市長初選結果出爐，最終由立委陳亭妃以些微差距勝出。民進黨主席賴清德今（21）日親自為陳亭妃掛上競選彩帶，正式完成徵召，並宣示延續民進黨在台南市的執政。

陳亭妃表示，今天能站在這裡，首先要感謝賴清德主席，並指出賴過去為台南奠定了良好基礎，自己才能在這塊土地上持續為人民付出最大心力。她也感謝黃偉哲市長在延續賴清德基礎上，一步一步向下紮根。陳亭妃表示，未來將在兩位前市長打下的基礎上，持續擴展市政藍圖，從點、線、面向外延伸，帶領台南持續向前。

陳亭妃進一步指出，2026年的選戰對2028年具有重要指標意義。她強調，台南作為賴清德的本命區，如何穩住基本盤，同時結合更多不同力量、不同黨派與不同想法，吸納更多力量，期盼在2028年賴清德尋求總統連任時，能夠拿下高於2024年的得票成績。

陳亭妃提到，初選結果出爐後，特別感謝林俊憲立委第一時間致電致意，讓她相當感欣慰。她指出，未來在台南人民的期待下，自己將持續向前邁進，努力讓台南首位女性市長真正為城市帶來改變，也感謝台南鄉親27年來一路相伴、陪她走過每一個階段。陳亭妃強調，面對新的任務，只要台南需要，她都會站在第一線，並重申「台南贏，台灣一定贏」。

黃偉哲則鼓勵，他從賴清德手中接棒，歷經8年任期即將結束，如今也到了再次交棒的時刻。他表示，這次初選的候選人都相當優秀，初選結束後彼此互相祝賀，展現民主風度，也是民進黨的精神。

黃偉哲強調，地方首長在地方建設中扮演關鍵角色，未來由陳亭妃接棒，成為台南首位女性市長，將持續帶領城市茁壯發展。他也指出，高雄、台南、嘉義與屏東未來將共同串聯為南台灣高科技S型廊帶，透過縣市首長密切合作，再創高科技與經濟發展高峰。

