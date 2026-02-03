賴清德親揭台美合作三大方向 喊話立法院：依法專業審議台美關稅協議

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

總統賴清德今(2/3)表示，台美合作未來將有三大戰略方向，包括強化「經濟安全」、打造「創新經濟」、發展「繁榮未來」，賴總統也喊話，期盼立法院審議台美關稅協議，能夠秉持專業、依法審查，跨越黨派的藩籬，跳脫政黨之間的窠臼，共同守護這份得來不易的談判成果。

總統賴清德，資料照，翻攝臉書

賴總統上午主持「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會並致詞，賴總統指出，第六屆台美「經濟繁榮夥伴對話（EPPD）」，上周在美國華府舉行，這個台美經濟對話機制，是在美國總統川普第一任任期內所創立，上週的會議，則是川普在第二任期，第一次召開EPPD會議，並且是2020年首屆EPPD以來，雙方主談人首度實體面對面對談，對台美關係來說，具有重大的意義。

廣告 廣告

賴總統說，這些議程，可以歸納出台美未來合作的三大戰略方向：

1.強化「經濟安全」，加速建構具備韌性的「非紅供應鏈」，台美簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，具體展現台美攜手強化經濟安全的共同承諾，雙方將準備成立工作小組，持續針對雙方重要關切議題，保持密切溝通、加強互動。



2.打造「創新經濟」，台美未來將共同打造「創新經濟」，將針對供應鏈安全、無人機系統認證、消除投資稅務障礙，推進實質性的計畫，進一步確保台美的夥伴關係，跟上科技重塑全球產業版圖的速度。



3.發展「繁榮未來」，這屆EPPD會議，議題涵蓋 AI供應鏈、數位基礎建設、關鍵礦物供應、無人機供應鏈、第三國合作等多項領域，是歷屆以來最為多元、也最為全面的一次，這也清楚表示，台美合作不再侷限於單一產業，而是全方位、跨領域的深度鏈結。台灣與美國，正是彼此「繁榮未來」不可或缺的關鍵夥伴。

賴總統表示，台灣正走在正確的經濟路線上，大步走向世界，執政團隊未來將繼續以「深化台美經貿」與「建立科技多元布局」為兩大目標，讓台灣產業能夠更進一步，立足台灣、布局全球、行銷全世界。

賴總統說，期盼立法院審議台美關稅協議，能夠秉持專業、依法審查，跨越黨派的藩籬，跳脫政黨之間的窠臼，共同守護這份得來不易的談判成果。

更多FTNN新聞網報導

鄭麗文喊話訪中盧秀燕低調赴美？他曝背後盤算：藍營將成美國太陽與中共月亮

賴清德信任度升至46.9%黃金交叉！她點名藍白：再擋台美關稅協議到時就是鑽石交叉

政治讀新術／不只室內籃球場！綠營開箱衣鳳百貨：連足球場都有

