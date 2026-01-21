賴清德親為陳亭妃披台南市長戰袍！兩人互動曝光 黃偉哲北上站台支持她

賴清德親自為陳亭妃披上競選背帶，兩人也多次握手致意。（圖／林煒凱攝）

民進黨中執會今天（21日）通過嘉義、台南、高雄縣市長候選人提名，將徵召初選勝出的立委蔡易餘、陳亭妃及賴瑞隆出線。由於賴清德嫡系子弟兵林俊憲在初選時輸給陳亭妃，也讓媒體關注賴陳兩人互動。記者會上，陳亭妃多次感謝賴清德，賴清德也以點頭回應；活動尾聲，賴清德也親自為陳亭妃繫上競選背帶，並多次握手致意。

民進黨中執會今通過提名，將徵召立委蔡易餘參選嘉義縣長、立委陳亭妃出戰台南市長、立委賴瑞隆挑戰高雄縣市長人選，並於會後舉行提名記者會。值得一提的是，嘉義縣長翁章梁、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁也特地北上表達對候選人的支持。

黃偉哲發言時表示，「我跟亭妃也曾經選舉過，但這就是民進黨」，從過到現在，看到許許多多成長的軌跡，從老縣長陳唐山、蘇煥智，到前台南市長張燦鍙、許添財，現在他接了賴清德的棒子，又要在年底時交出去，希望交出去的是一個最符合地方發展的人選。

黃偉哲指出，這次選舉在嘉義、台南、高雄候選人都經過初選，每個人都很優秀，最重要的是，他們展現高度的政治智慧，在初選結束之後，馬上在第一時間恭賀對方當選，這就是民主進步黨，接下來棒子交給未來市長陳亭妃，成為台南市第一位女市長。

黃偉哲北上為陳亭妃站台，期許棒子交給陳，可以成為台南市第一位女市長。（圖／林煒凱攝）

陳亭妃則先感謝總統賴清德過去奠下非常好的台南基礎，讓她們可以在這塊土地繼續為人民盡最大的力量，也謝謝黃偉哲在這7年來為這塊土地的用心，延續賴清德的精神，一步一步向下扎根，他未來會將兩人所做的每個建設完完全全點線面向外擴大，讓人民更有感。

陳亭妃說，2026年是2028年總統大選非常重要的指標，必須在台南、賴清德的本命區穩住基本盤，甚至要結合更多力量、不同黨派、不同想法都把它吸納進來，目標是2028年賴清德連任總統時，要贏過2024年的得票率，台南是非常重要的指標。

陳亭妃也感謝初選對手林俊憲，在第一時間民調結果開封後，在臉書發表談話，自己也致電給他說要拜訪他，但林俊憲說「不用啦！三八，我們自己人，甲動就可以了」，希望台南在所有台南人民的期待之下，繼續往前邁進翻頁，讓台南第一位女市長改變台南這個區塊。

陳亭妃也預告，明天開始她會展開感恩深度之旅，「365天妃妃永遠在你身邊」，不論你需要陳亭妃的地方，陳亭妃永遠跟大家站在一起，「台南贏，台灣一定贏」。



