賴清德親率三軍司令說明國防採購：台灣絕對不能重蹈21年前覆轍

總統賴清德率陸海空三軍司令召開「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會。（圖片來源／總統府提供）

藍白在野黨持續阻撓國防採購特別條例，總統賴清德本（11）日上午在總統府召開「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會。他提及21年前，美國決定出售8艘潛艦，卻在立法院程序委員會遭國民黨阻擋69次，最終導致流產。

賴清德強調，如果當年能夠通過潛艦軍購，屬於我們的8艘潛艦早已成軍，相信台灣能對區域的和平穩定，提早貢獻更多力量；如今當外在威脅不斷提升、建軍工作更加迫切時，卻又再次看到國防遭到阻擋的場景，台灣絕對不能再重蹈覆轍。

賴清德展現「三軍統帥」領導力，陸海空司令齊力相挺

有鑑於在野黨不斷要求賴清德親自說明國防採購特別條例，本日他以三軍統帥之姿，率領國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹上將、陸軍司令呂坤修上將、海軍司令蔣正國上將、空軍司令鄭榮豐上將，共同召開記者會向國人說明，並象徵陸海空三軍對總統的齊力相挺。

賴清德開場提及，上個月底，立法院第十一屆第四會期已經結束，行政院所提出的「國防特別預算條例」草案，歷經2個月的努力，卻持續遭受阻擋，未能付委審查。

賴清德說，在迎向農曆新年的同時，期待立法院新會期開議後，國會運作能夠展開新頁，儘速完成國防特別預算條例的審議，而今天這場記者會就是要向國人報告政府對國軍待遇的重視，以及國防特別預算的重要性。

國家防衛不能等！賴清德：支持子弟兵更不能再等

「國家的防衛不能等、國家的安全不能等」，賴清德強調：「對國軍子弟兵的支持更不能再等！」他表示，現今國際間已有高度共識，認為台海的和平穩定，是全球安全與繁榮不可或缺的要素，但面對中國的軍事威脅持續擴大，印太區域國家都增加國防預算，包括日本今年1.8兆新台幣、韓國今年1.4兆新台幣，菲律賓也增加，所以台灣亦不能例外。

賴清德說，台灣身為國際社會負責任的一員，致力於維護區域的和平穩定，我們提升國防預算、維護國家安全，絕對不是挑釁，而是展現自我防衛的決心、為確保世界安全的努力；面對日益複雜的區域情況，國軍弟兄姊妹最迫切的，就是能夠及時獲得「先進、精準」的武器裝備。

賴清德指出，透過國防部的專業規劃，政府提出了為期8年的「國防特別預算」，從七大類持續強化國軍現代化作戰，以及不對稱作戰的能力，落實「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的建軍精神。

賴清德：各國軍備產能已排滿，憂台灣跌出優先名單

賴清德透露，因為提升國防的支出、加大安全投資，已是民主友盟國家的共同趨勢；這也使得美國等主要軍備供應國，當前產能早已排滿。

在各個軍備供應國產能早已排滿的情況下，賴清德說，要感謝美國政府對台灣的支持，為我國發出報價單；同時，台灣宣示自我防衛的決心，更獲得美國白宮、參眾議院跨黨派議員的公開支持。

賴清德直言，現在預算遲未通過，除了可能讓台灣跌出優先名單、延宕關鍵武器裝備的交付，更會讓國際社會質疑台灣守護自己國家的決心。

賴清德：台灣絕對不能重蹈21年前覆轍

賴清德強調，自己身為總統，也是三軍統帥，有責任、更有義務向全體國人同胞說明清楚，這些延宕所帶來的急迫與風險。

賴清德回憶道，還記得，21年前，擔任立委時，美國決定出售8艘潛艦等軍購，來強化台灣的防衛力量、穩定台海現狀，但行政院提出的軍購特別預算案，在立法院程序委員會被阻擋了69次，最終導致流產。

賴清德感慨，如果當年能夠通過這項軍購案，屬於我們的8艘潛艦早已經成軍，相信台灣能對區域的和平穩定，提早貢獻更多力量。他因此強調，如今當外在威脅不斷提升、建軍工作更加迫切時，卻再次看到國防遭到阻擋的場景，台灣絕對不能再重蹈覆轍。

