賴清德親發小橘書 喊話藍白：不同黨沒關係、同國比較重要

總統賴清德今天（21日）上午前往新竹出席「中華民國後備憲兵荷松總會北部地區歷任主委顧問聯誼會第八、第九任會長交接典禮」，肯定後備憲兵長期投入關懷弱勢，也期許每一位後憲成員每年都能妥善規劃及全力參與災防及救災訓練，強化防災救援能力，並與社會各界、政府各單位，建立深厚互信的合作夥伴關係，形成社會每一個角落最堅實的安全網。

賴清德致詞時表示，去年520上任後，主持過大大小小的軍事會議，深刻了解到憲兵對國家的重要性，憲兵不僅維護軍中紀律，也是捍衛國家安全、中樞安全的重要力量，更是反恐的基石。

賴清德指出，他感謝大家在軍中服役時，是三軍的模範；卸任後成立後憲，成為一個大家庭，長期投入關懷弱勢，以及淨山、捐血、節能減碳等公益活動，並協助地方警力維護治安工作；在每一次颱風、地震時也都會看到大家的身影，稱得上是「一日憲兵，終身憲兵」，令人敬佩。

賴清德提到，無論是現役或後備憲兵，都是守護國家的重要力量，為了提升台灣因應氣候變遷、地震、地緣政治變化等挑戰，去年上任後在總統府成立「全社會防衛韌性委員會」。

賴清德說，過去1年多來，大力推動各縣市災害防治工作，同時也強調軍民力量整合，將地方的救援力量跟漢光演習結合在一起，並印製「小橘書」台灣全民安全指引家戶發送。在地震、颱風來的時候，或者是地緣政治發生變化時，讓每一位國人都知道如何保護自己，行有餘力還可以幫助別人，只有當國防力量增強、全社會防衛韌性提升，國家才能更安全。

賴清德認為，後備憲兵是全社會防衛韌性中關鍵的重要力量，深信後備軍人的價值，不只是在戰時才被動員，因此今天要以三軍統帥身份，賦予大家新的使命，希望每一位後憲，每一年都能妥善規劃及全力參與災防及救災訓練，強化會員防災救援能力，並與社會各界、政府各單位，建立深厚互信的合作夥伴關係，為社會服務、城市安全，及地方的發展注入專業的力量。

賴清德強調，後備力量不只存在於名冊的編制，而是真實存在社會每一個角落，形成一股看不見，但卻是最堅實的安全網，只有如此，後憲精神才可以跨越世代、職業、黨派立場，把整個社會緊緊地連結在一起。期盼後憲持續秉持忠貞軍風，以「永矢忠貞」的精神，繼續成為社會的穩定力量、公義的行動者、全社會防衛韌性的推動者，與政府及全體國人一起守護民主憲政，強化國家安全，守護我們珍視的自由民主與國人生命財產安全。

賴清德說，民主政治就是政黨政治，政黨政治彼此競爭，不同政黨沒有關係，但同一個國家比較重要。平時不同政黨競爭又合作，但對外應該團結一致，我們只有一個國家，期盼共同努力奮鬥，讓國家更好。



