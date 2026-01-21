賴清德親繫背帶高呼凍蒜 陳亭妃喊守住台南本命區

（中央社記者葉素萍台北21日電）民進黨中執會今天正式提名立委陳亭妃參選2026台南市長，兼任民進黨主席的總統賴清德為她繫上競選背帶，兩人併肩、握拳、高呼「凍蒜」；陳亭妃說，台南是賴清德本命區，2026年要穩住基本盤，2028年賴清德連任要贏過2024年的得票率。

民進黨今天召開嘉義縣、台南市、高雄市提名記者會，兼任民進黨主席的總統賴清德為被提名人繫上競選背帶。

現任台南市長黃偉哲到場力挺陳亭妃，他指出，民進黨透過初選機制選出最適合主掌地方發展的候選人，這正是民主政治的核心價值；陳亭妃將承接歷任市長累積的施政基礎，成為台南首位女市長，帶領台南持續成長，邁向新的城市高峰。

陳亭妃表示，感謝賴清德與歷任市長為台南奠定的基礎，她將延續黃偉哲施政精神，進一步擴大支持力量，並感謝從政27年來市民一路相伴與支持，未來將延續民進黨執政的建設成果，讓市政更貼近民意、讓人民更有感，為台南開創新局。

陳亭妃說，2026年是2028年的指標、非常重要，台南是賴清德的本命區，2026年要穩住基本盤，結合更多力量，每個不同黨派、不同想法都吸納進來，2028年賴總統連任時要贏過2024年的得票率。

陳亭妃並感謝初選對手、民進黨立委林俊憲，她表示，民調揭曉第一時間，她致電林俊憲感謝其風範；明天將展開感恩深度之旅，台南贏、台灣一定贏。

陳亭妃接受媒體訪問時說，在藍白合的趨勢中，想要突破重圍，必須以2022年黃偉哲的得票基礎再墊高，不僅要贏得2026年台南市長選舉，也要讓民進黨在市議員選舉全壘打。（編輯：林克倫、翟思嘉）1150121