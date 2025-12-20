賴清德親自下令了！追查張文金錢來源 「這些事」也不輕易放過

即時中心／黃于庭報導

北捷台北車站M7出口、誠品南西店昨（19）晚發生隨機攻擊，造成3人不幸身亡、多人受傷，凶嫌張文也於作案後墜樓不治，事件曝光震驚社會。對此總統賴清德今（20）日表示，已責成相關部會成立專案小組，對兇嫌背景、犯案動機、有無共犯及幕後指使等進行全面深入的調查，並將以此案為鑑，強化機場、車站、捷運等人流密集場所的警力部署。

賴清德今日前往內政部警政署聽取「1219北市隨機襲擊事件」專案進度報告。他指出，今天與行政院長卓榮泰分別前往醫院探視仍住院中的6位傷患，除了感謝各大醫院第一時間提供最好的醫療協助，也特別向不幸身亡的民眾表達哀悼並慰問家屬，同時向在事件過程中奮勇阻止兇手傷害民眾，或是現場救助受傷民眾的國人表達敬意跟感謝。

賴清德強調，這起事件震驚臺灣社會，也造成相當嚴重的傷亡，在此重大時刻，期盼中央地方攜手合作、不分黨派，共同應對此一重大事件。不僅要把衝擊降到最低，也希望能檢討改進並建立制度，預防事件發生或是當發生時可以快速因應，保護民眾安全。

快新聞／賴清德下令了！追查張文金錢來源 重話不輕易放過「這些事」

總統賴清德。（圖／取自Flickr；作者總統府）

接著，賴清德提出3項指示，在醫療照顧方面，各大醫院除了及時提供醫療服務外，後續長時間的健康照護跟心理輔導應該要有計劃性地推動，請中央政府跟地方政府共同合作。

第二是強化成立專案小組的功能，台灣高等檢察署已經指揮相關單位成立專案小組，希望專案小組全面、深入、擴大對本案件進行調查，了解兇手背景、犯案動機、是否有幫兇、受人指使及金錢來源為何。不因第一時間沒有查到線索就輕易放過，一定要持續追查，務必向社會公布真相，讓民眾清楚了解一切情況。

再者要以此案件為鑑，賴清德說明，在機場、車站、捷運等人流多的地方，或是重要活動加強部署警力，持續檢討精進擴大並且建立制度，讓快速部隊發揮功能，同時制度化建立反恐警力作為。

快新聞／賴清德下令了！追查張文金錢來源 重話不輕易放過「這些事」

總統賴清德。（圖／取自Flickr；作者總統府）

賴清德認為，不論此案件最後調查結果為何，面對此種有計劃性的先從網路購買煙霧彈、個人有能力製作為數不少的汽油彈，甚至輕生的事件，都應該要更謹慎、更積極地建立一套制度。

賴清德也要求內政部、警政署與各縣市警察局強化快速打擊部隊的功能，一旦接獲電話、訊息，快速部隊一定要全速趕到，並且要有能力制止這種攻擊行為，不單純是治安的快速打擊部隊，要往反恐的警力部署訓練制度方面建置，以保護台灣社會安定跟民眾安全。

最後，針對在此次事件中不幸失去寶貴生命、英勇抵抗歹徒避免傷害進一步擴大的民眾，以及受傷民眾的撫卹、補償、獎勵及後事等事宜，賴清德指示政府要全面提供支持與協助。

