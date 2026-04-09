將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

即時中心／黃于庭報導

相較於民進黨早早布局九合一選舉人選，國民黨多縣市初選殺得刀刀見骨。立委徐欣瑩、副縣長陳見賢2搶1爭取新竹縣長提名，雙方徹底撕破臉，不僅多次隔空互嗆，還一狀告上法院，最終由徐欣瑩出線；綠營則以竹北市長鄭朝方呼聲較高，總統兼黨主席賴清德也親自勸進。然而，近期卻有消息指出，鄭朝方想拚竹北市長連任，向賴清德表態無意參選。對此，鄭朝方低調回應，黨中央會在通盤考量後做出決定。

針對年底的選戰布局，民進黨7日召開選對會，會中討論桃園、台北人選，據傳會中已拍板法務部次長黃世杰出戰桃園，而北市除了沈伯洋、鄭麗君之外，另也聚焦綠委范雲、壯闊台灣聯盟理事長吳怡農，預計5月初正式公布，並未談及新竹縣長事宜。

廣告 廣告

讓人意外的是，原先呼聲相當高的鄭朝方，傳出萌生退意。根據《鏡報》報導，他本（4）月3日親自赴總統府向賴清德婉拒參選，表示將繼續拚竹北市長連任，新竹縣選戰再添變數。

事實上，在國民黨竹縣初選出爐後，就有地方人士擔憂，要是徐欣瑩與陳見賢成功談和，不僅鄭朝方沒什麼勝算，可能還會連竹北市長的位置都丟了。

對此，鄭朝方回應，「黨中央會在通盤考量後做出決定，並選出最具競爭力的人選」，並表示若有進一步消息，會第一時間向大家說明，謝謝各位關心。

鄭朝方指出，自上任以來，他始終致力於將創新與美學融入每一項建設與文化活動之中，雖然只是最基層的行政組織，卻持續帶來突破性的發展與改變，實踐「小小公所、大大做事」的精神，也形塑「竹北治理經驗」。最後，他強調，自己仍在崗位上謹慎努力沒有鬆懈，也感謝大家看見並肯定竹北的改變與原創。

原文出處：快新聞／賴清德親自勸進仍萌退意？傳鄭朝方「不選新竹縣長」 本人回應曝光

更多民視新聞報導

鄭麗文底細被中共摸透？高官蹦出1句「她急了」全被錄

謝衣鳯慘了？傳家人也不挺選彰化縣長 本人喊：不需許可盼獲祝福

鄭麗文「和平之旅」遭解放軍打臉！周軒嘆：不給面子

