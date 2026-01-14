賴清德親自宣布！通過1縣市提名人選 坦言民進黨參選「相對困難」

即時中心／黃于庭、謝宛錚報導

民進黨積極布局2026地方大選，多縣市人選已陸續拍板。今（14）日中執會上通過南投縣長候選人，總統兼黨主席賴清德親自召開記者會宣布，由醫師温世政披綠袍出戰，對決爭取連任的縣長許淑華。他表示，南投對民進黨來說，要參選相對困難；不過温世政決定參選，可以看出他對故鄉的愛，所激發的力量及勇氣是無限的。

賴清德表示，今天民進黨中執會通過1個縣市，也刻意通過1個縣市而已，希望把徵召記者會這個舞台，完全交給南投縣長被提名人温世政醫師來表現。

談到温世政學經歷，賴清德提到，他是國考狀元，南投傑出的子弟，畢業於炎峰國小、草屯國中、台中一中、台北醫學大學牙醫學系，也完成台大牙醫臨床研究所碩士學位，畢業後就參加牙醫師高考，贏得高考狀元。

對此，賴清德誇讚，温世政不僅書念得好、工作做得好，他也是新北市牙醫師公會、台灣植牙協會理事長，可以說學歷好、工作表現也非常傑出，是南投土生土長傑出的子弟。

接著，賴清德進一步指出，温世政也具有國際觀，這非常難得；同時對故鄉的感情很濃厚，他曾經分享過，南投最困難的時候就是921大地震，他當時剛好在南投服役，參與整個救災重建工作，很高興在南投最困難的時候沒有離開，身為南投子弟能為鄉親做事，後來不得已才來到台北打拚。

提及温世政參選，賴清德說，他現在感受到南投鄉親的需要，所以願意放下在北部辛苦打造的成就，毅然決然回到故鄉，相信大家都很了解，南投對民進黨來說，要參選相對困難，尤其面對競選連任的縣長，困難不言可喻，不過温世政決定參選，就可以看出他對故鄉的愛，所激發的力量及勇氣是無限的。

「我非常期待南投父老鄉親，張開雙臂歡迎南投及傑出子弟」，賴清德表示，温世政多年在台北打拚，願意回到故鄉奉獻，「拜託你們，謝謝大家」。

