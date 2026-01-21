賴清德親選清新牌出征竹縣 2026反黑保台將成主軸

賴清德勸進鄭朝方參選新竹縣長，鄭私下鬆口願配合。(資料照片／張哲偉攝)



2026地方選戰升溫，被外界視為藍白合指標區的竹市，藍營傾向禮讓的趨勢近乎底定，竹縣向為藍營優勢選區，包括副縣長陳見賢和立委徐欣瑩均有意角逐，兩派人馬陷入內戰。據媒體報導，在賴清德總統積極親訪勸進後，綠營由竹北市長鄭朝方披掛上陣的呼聲最高，將由選對會做出最後定案。





根據日前《上報》獨家報導，賴清德去年底前往竹縣出席活動後，留下來與鄭朝方晤談近2小時，希望借重他的清新形象與竹北的治績，斬斷藍營在新竹綿密的黑金勢力，成為年底選戰的關鍵力量。

據悉，事後鄭朝方對友人鬆口表示，「老闆（指賴清德）要我什麼我都會做，不計毀譽」。對照目前各方所做的民調，鄭朝方對上徐欣瑩或陳見賢都有贏面，綠營內部評估，竹縣有望由藍轉綠，成為民進黨在北台灣的重要版圖。



楊文科執政下爭議不斷 黑金勢力盤據地方阻礙發展





令外界好奇的是，新竹縣的基本盤向來是藍大於綠，為何綠營會鎖定竹縣作為反攻北台灣的重要關鍵？從吳子嘉日前爆料曾遭管訓的陳見賢，以副縣長之姿主導都更重劃，捲入土地弊案爭議。





地方人士透露，竹縣在地幫派如風飛砂，圍事擾亂秩序早已不是新聞，重要幹部藉選舉漂白，公然主導議事，從重大建設案攫取好處。風飛砂成員分食地方開發利益，再以這些地下金流轉為選舉資金，成為一種惡性循環，危害民主基石。





先前也有媒體報導，包括竹縣現任議長張鎮榮、副議長王炳漢等多位民代，疑出身風飛砂幫派，雖都遭否認，但地方上還是黑影幢幢，陳見賢身邊倚重的幕僚、前竹北市代表會副主席田耕豪，2018年連任後，為競選市代會主席，其叔叔、助理行賄數名市民代表當選人，且被媒體披露曾出言恐嚇未表態支持者，揚言要請人家吃子彈，遭檢方拘提到案。陳見賢、張鎮榮、王炳漢等人，不乏旗下幹部或支持者賄選買票遭判刑的難堪紀錄。





現任竹北市代會主席林啟賢，找人頭盜領代表會臨時員薪資，遭檢方傳喚到案，卻企圖出境逃逸，最後在桃園機場出境櫃台前被拘提、收押，最後法院以偽造文書判決。





綠營人士不諱言指出，縣長楊文科任內通過多起大型重劃案，農地變更建地後市值高達千億，「竹北豐采520天坑」一案，楊文科和工務處長江良淵雙雙涉入，圖利建商遭起訴，相關案件審理中，預計在年內宣判。



以掃黑開路 賴總統鐵腕助攻綠營收復北台灣失地





繼宜蘭推出林國漳、南投徵召溫世政後，賴清德欲重用形象清新的竹北市長鄭朝方來對決藍營的寓意明顯。鄭朝方在竹北的政績受到肯定，學經歷各方面條件俱佳，全國知名度亦高，藍營不論由誰勝出，年底這場戰都不好打。





熟悉地方政情人士分析，徐陳之爭牽動的不只是竹縣的選情，提名人選有瑕疵，或出了大紕漏，將導致藍營在北台灣的穩固優勢被翻盤。竹縣已蛻變為科技大縣，選民結構大不同，對黑金弊案的容忍度不若傳統農業縣市，執政黨登高一呼，手起刀落，斬斷幫派勾結地方民代的危害，多數選民必定認同。





藍營地方人士憂心說，綠營由賴總統吹起的掃黑主旋律，成為選戰攻防議題後，竹縣將首當其衝，也會波及到苗栗、彰化、南投、雲林等縣市的選情，種種不利因素，黑金政治無疑是藍營年底選戰的最大絆腳石。





2022年縣市長選戰，原本綠營具執政優勢的桃竹，因林智堅論文案，前綠委高嘉瑜一語成讖，北台灣翻轉成一片藍天。因各地提名陷入膠著，藍營黨內高層不免擔憂，一旦推出有爭議的人選，這段慘痛歷史今年極可能會在竹縣重演，波及其他縣市，也造成「一屍多命」的結果。

