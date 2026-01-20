賴清德親頒授勳章 捷克前眾議長艾達莫娃：台灣是共享價值、勇氣的夥伴

記者劉秀敏／台北報導

總統賴清德頒授捷克前眾議長艾達莫娃「特種大綬景星勳章」（圖／總統府提供）

總統賴清德今（20）日下午頒授捷克前眾議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）「特種大綬景星勳章」，表彰其長期深化台捷友誼的卓越貢獻。他並指出，近年台捷在經貿、投資、科技、航空等領域的合作持續深化，顯示雙方夥伴關係不僅建立於共同價值，更具備實質且長遠的經濟潛力。期盼未來持續共同創造更多合作契機，為台捷深厚情誼發展寫下新篇章。

賴清德致詞時，首先代表台灣人民熱烈歡迎台灣的好朋友捷克眾議院艾達莫娃前議長再次來訪。他並表示，非常榮幸能代表我國政府頒授艾達莫娃前眾議長「特種大綬景星勳章」，感謝多年來為深化台捷兩國友誼所做的卓越貢獻。

賴清德提到，3年前，面對外界強大壓力，艾達莫娃前眾議長仍毅然決然率領超過160人的代表團訪問台灣，不僅為台捷關係揭開嶄新的里程碑，在當時演說中強調「與台灣同舟共濟」的精神，至今依然深深感動著台灣社會；而在2023年與艾達莫娃一起參觀淨零城市展時，他引用艾達莫娃所說，台灣與捷克「今天站在一起、未來站在一起、未來任何情況都會站在一起」。今天雙方再次在總統府見面，更加證明台灣與捷克的友誼已經跨越時間與空間，變得更加穩健、深厚。

賴清德指出，艾達莫娃長期在國際場合為台海和平與印太安全勇敢發聲，更在捷克國會積極推動友台決議、支持台灣參與國際組織，並親自促成故宮文物在捷克展出。這些行動都是「與台灣同舟共濟」情誼的具體展現，台灣人民將永遠銘記在心。

賴清德表示，近年來，台灣與捷克在經貿、投資與科技的合作上持續深化，雙方簽署的多項合作備忘錄已逐步展現成果，越來越多台灣企業擴大對捷克投資，航空與產業的合作也持續深化中。這些成果顯示台捷夥伴關係不僅建立在共同價值，更具備實質、長遠的經濟潛力。未來，台灣也將持續與捷克共同努力，創造更多合作契機，為台捷的深厚情誼發展繼續寫下新的篇章。

賴清德也分享艾達莫娃去年10月出版的新書《我不是糖做的，也不是鐵做的》，書中提到，民主國家與台灣交往並非挑釁中國，而是履行對民主與自由的承諾，這種「民主國家不會讓台灣孤單」的信念，令人深受感動。

賴清德說，即使暫別政壇，艾達莫娃未來也會是台捷合作最重要的推手之一。他並再次強調，無論是今天、未來，或未來任何情況，台灣都會與捷克及所有民主夥伴站在一起。最後，再次歡迎艾達莫娃前眾議長來台，以及祝福此行訪問圓滿成功。

捷克前眾議長艾達莫娃獲頒授「特種大綬景星勳章」（圖／總統府提供）

艾達莫娃則表示，今天非常榮幸能接受賴總統親頒「特種大綬景星勳章」，並懷抱由衷感謝之意與對台灣及台灣人民的崇高敬意接受這份榮耀。她來自捷克，是一個從自身歷史中深刻體會自由可貴的國家，也深知捍衛民主、人權，以及每個國家自主決定未來權利的重要性。正因如此，台灣在捷克心中占有非常特殊的地位，是共享價值、勇氣，並相信開放與和平世界的夥伴。

艾達莫娃認為，台灣是一個卓越的國家，堅強、創新且充滿韌性，同時展現開放、善良並富有人文關懷，所到之處都能感受到台灣人民的溫暖、尊嚴與堅定。台灣社會證明了即使在充滿挑戰的時代，民主依然能蓬勃發展；當自由建立在責任與相互尊重之上，將發揮最大的力量。她並表達對台灣及台灣和平未來的衷心支持，台灣值得在安全、尊嚴與繁榮之中生活，自由地塑造自身命運，並充分為全球社會作出貢獻。

艾達莫娃說，這枚勳章不僅是她個人殊榮，更將其視為台灣與捷克友誼的象徵，也是一項持續在兩國、雙邊文化與人民之間搭建更多橋梁的承諾。最後再次感謝賴總統給予這份非凡的榮譽，並祈願台灣未來持續在和平、自由與信心之中繁榮昌盛。

