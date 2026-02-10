賴清德親點奇兵！「被上銬的律師」陳品安戰苗栗：鍾東錦曾北上月子中心看我

民進黨苗栗縣長參選人、現任苗栗縣議員陳品安今天接受黃暐瀚專訪，陳品安坦言，原本準備的是議員連任選舉，但在去年 10 月受到黨主席賴清德總統親自點名鼓勵，並以「紐約市長選舉」為例，觸動她關懷基層的理念，最終決定棄議員連任，跳進苗栗這個「綠營艱困選區」挑戰現任縣長鍾東錦。

從「被上銬被告」到辯護律師 陳品安與苗栗的革命情感

陳品安雖是高雄人、台大法律碩士，但與苗栗的淵源始於 2014 年「苑裡反風車」運動。當時身為學生的她，因在工地靜坐抗議，竟遭到苗栗警方「上手銬帶走」並以強制罪起訴。

「苗栗警察比較兇悍！」黃暐瀚感嘆這段經歷。陳品安笑說，當時她不僅是被告，後來取得律師資格後更轉身成為鄉親的辯護人，最終全案獲判無罪。這段「同甘共苦」的經歷，讓她在苗栗海線建立起如「家人」般的深厚基礎，甚至連結婚都在苗栗辦了其中一場婚宴。

拋「竹科輕軌」：苗栗北端值得一條捷運

面對苗栗人口流失與區域發展不均，陳品安在節目中首度拋出「竹科輕軌」政見。她分析，目前頭份、竹南地區因竹科外溢效應，人口已佔全縣近 40%，但交通卻面臨瓶頸，「這群人值得一條輕軌或捷運！」

陳品安主張透過輕軌連接竹南、頭份至新竹科學園區，解決通勤塞車痛點，並藉此吸引更多工程師家庭在苗栗落地生根。針對偏鄉，她則提出「小黃公車」與「幸福巴士」的福利化概念，將出門的權利視為政府應保障的社會福利。

跨越藍綠的溫情：鍾東錦曾北上月子中心探視

有趣的是，陳品安與現任縣長鍾東錦的互動並非煙硝味十足。陳品安透露，鍾東錦是個「運籌帷幄、做人周到」的長輩。在她生第一胎時，鍾東錦不僅關心，甚至還特地趕到台北的月子中心探視。

「他對我其實蠻好的，我們不是那種仇敵關係。」陳品安強調，這次參選是為了給苗栗一個「不一樣的可能」。如果成功，她將成為苗栗史上第一位「女縣長」以及第一位「民進黨籍縣長」，這將是一場針對「未來想像」而非「仇恨」的選戰。

公公也點頭支持：她要做苗栗的蕭美琴

陳品安透露，自己的家庭背景其實很「藍」，公公是花蓮客家人，甚至是韓國瑜的支持者。一開始對轉戰縣長感到忐忑，沒想到公公卻以「蕭美琴」在花蓮深耕的故事鼓勵她，只要安排好孩子照顧就全力支持。

陳品安表示，雖然苗栗政治版圖長期「藍大於綠」，但她希望能打破傳統格局，透過「療癒經濟」（露營、島內移民）與完善的醫療設施（如部立苗栗醫院集重症大樓），讓苗栗成為舒服安居的縣市。