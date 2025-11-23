賴清德解禁「核食」挺日？醫曝數據「驗出微量輻射」：挺到台灣沒事變有事

​日本福島食品管制14年，衛福部食藥署21日公告取消日本食品輸台需附產地證明與輻射檢測報告，日本福島5縣食品即日起全面回歸一般進口管理，引發不少民眾擔憂食安問題。對此，精神科醫師沈政男在臉書發文表示，總統賴清的為了挺日，食用鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝，這兩縣進口台灣的食品近2、3年都曾驗出微量輻射，福島五縣食品完全解禁難脫政治考量。沈政男也列舉民進黨政府近來的種種挺日舉動直言，政治人物不要胡亂附和日本政治人物的輕率言論，尤其是執政者，才不會無謂挑起台海的緊張局勢，本來台灣沒事就變有事了。

日本新任首相高市早苗7日在日本國會答覆議員質詢時表示，「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」，並暗示可派遣日本自衛隊出兵介入，這一席話引發中國中國嚴重抗議，並在19日停止日本水產進口。總統賴清德繼17日呼籲中國不要成為區域穩定和平麻煩製造者之後，在社群媒體又貼出吃生魚片壽司力挺日本的照片，而21日食藥署也宣布，福島五縣食品取消全面查驗，回歸正常管理。

解禁 日本福島5縣食品 拿人民食安換挺日立場 ​

對此，沈政男指出，賴清德當天食用的是鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝，他應該不知道這兩縣進口台灣的食品，近2、3年都曾驗出微量輻射，雖然仍在容許量標準內，但「上述產品已予道德勸說退關」。食藥署這麼做，乃因2014年立法院的主決議要求，而在民進黨成為國會多數後仍未改變，顯見他們也對落在容許量標準內的日本核食感到擔憂。

沈政男提到，依食藥署統計，歷年驗出日本食品含微量輻射比例為千分之一，須知容許量以內不代表百分百安全，而且輻射劑量有累積效果，這恐怕是中國與韓國仍未對福島等縣食品完全解禁的原因之一。食藥署取消福島食品的全面查驗以後，如果抽驗驗出微量輻射食品，是否仍會勸退？或者改成放行，被類似賴清德這樣的挺日人士吃下肚？未來仍應做好產地標示，讓不敢吃的民眾能有選擇的權利。雖然賴政府聲稱福島五縣食品全面解禁無關挺日立場，但民眾對於民進黨政府暗中以國安為由，對食安維護與公衛措施進行干預，早有擔憂與質疑。

沈政男說，民進黨原本長年反對瘦肉精美牛美豬進口，但在2021年以國際標準已經通過為由開放輸台，結果台灣人吃了幾年美豬以後，台美貿易協定談判並無實質進展，也逃不過川普關稅的重錘。在新冠疫情期間，民進黨政府是否偏袒國產疫苗研發與阻擋國外疫苗進口，雖然他們矢口否認，仍有許多民眾並不相信，具體民意就反映在防疫指揮官陳時中競選台北市長失利，以及在2024立委選舉，民進黨失掉了國會多數地位。從這樣的背景來看，不少民眾恐怕仍會質疑，福島五縣食品完全解禁難脫政治考量。

沈政男表示，對於賴清德的挺日舉動，中國官媒以「媚日戀殖」稱之，遭陸委會反駁，理由是台灣偏好民主自由國家，不是媚日。然而，賴清德在今年8月15日把日本二戰敗降80周年這一天稱為「終戰紀念日」，這樣的說法如何解釋？如果再把民進黨祕書長徐國勇隨後拋出的「沒有光復節」說法一併看待，顯見賴清德的挺日態度，早已遠遠超過了對其他民主國家的友好程度。如果賴清德只是普通的「務實的台獨工作者」，當然可以大談這樣的史觀，問題是許多台灣人對日本殖民台灣與侵略中國的血淚史仍有深刻記憶與情緒，看到賴總統那張宛如網紅打卡的挺日照片不免反感。

高市 「台灣有事」內宣 台灣不必跟著搖旗吶喊 ​

沈政男強調，高市早苗的「台灣有事」說，源自日本前首相安倍晉三在2021年的言論，但那時安倍已經卸任首相，才敢這麼說，高市卻在國會殿堂大放厥詞，連可能出兵都講了出來，根本就是急躁冒進的表現。除了禁止日本水產輸入，中國有數十萬人取消了日本旅遊，導致東京飯店空房大增。高市此舉，意在樹立領導形象，她先在國際場合展現長袖善舞的身段，在國內接著發表強硬的抗中言論，以獲取民意肯定，殊不知反而洩露了背後的不安與焦慮。高市能當多久的日本首相，至今仍是一個大問號。

沈政男認為，深究「台灣有事，日本有事」的涵義可以發現，會讓「台灣有事」的是誰？不就是採取「抗中保台」的蔡政府以及隨後加碼演出稱「中國是境外敵對勢力」的賴政府？所以，說這句話的意思其實是「綠營有事，日本有事」，難怪蔡英文與賴清德都那麼推崇講這話的安倍。

沈政男分析，對多數台灣人來說，日本有沒有事，是他們家的事，而是相當擔心高市講了這句話以後，本來台灣沒事就變有事了。國民黨主席鄭麗文說，「台灣沒事，日本沒事」，才是廣大民眾的心聲。台灣要沒事，就請政治人物不要胡亂附和日本政治人物的輕率言論，尤其是執政者，才不會無謂挑起台海的緊張局勢。



