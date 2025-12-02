賴清德討1.25兆 國民黨開條件：親自到立法院報告接受詢答

總統賴清德日前宣布將提出1.25兆元新台幣的國防特別預算，引發國民黨立法院黨團強烈反彈。黨團書記長羅智強今（2）日表示，將要求賴清德親自到立法院進行國情報告並接受詢答，強調如此龐大的預算案攸關國家安全，總統應該向國人說明清楚。

賴清德提出1.25兆國防特別預算。（圖／總統府）

羅智強今天受訪時表示，國防預算非常重要，總統應該向全民說明用途效益，以及為何篤定2027年中共會武力攻台。他提到，賴清德之前有「團結十講」，現在也可以在立法院進行「團結十問」，更重要的是這是賴總統的選舉承諾，不應該跳票，應該勇敢到立法院面對國會。

羅智強進一步指出，賴清德提出天價的1.25兆國防特別條例，金額如此龐大且攸關整個國家國防，賴清德應該兌現選舉承諾，針對重大國政進行報告並接受詢答。他強調，重要事情不只是到國會報告，也應該接受詢答，讓人民關心的議題能透過民意代表向總統提問，有助於國人了解預算對台灣的影響。

國民黨立院黨團書記長羅智強。（資料圖／中天新聞）

針對程序安排，羅智強表示，在賴清德承諾進行國情報告之前，給予總統府跟民進黨中央緩衝期，程序委員會將把1.25兆預算案暫緩列案。他呼籲賴清德當一個有擔當的總統，面對破天荒的天價預算，還有篤定2027年中共武力攻台的說法，總統應該說清楚講明白。

國民黨立委賴士葆則從制度面說明，國情報告源自國民大會時代，當時的總統李登輝到國民大會進行國情報告後，也有綜合答覆，並非備詢形式，因此沒有違憲問題。

