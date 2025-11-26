總統賴清德。（圖／翻攝自總統府Flickr）





針對中國對台灣與印太區域日益加劇的威脅，總統賴清德今（26）日召開國安會議，並於會後主持記者會，提出《堅定維護國家主權，全面建構民主防禦機制》及《強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業》兩大行動方案。賴清德也宣布將投入新台幣1.25兆元的國防特別預算。不過因賴清德在記者會上稱「北京當局也以2027年完成『武統台灣』的準備為目標，加速侵略台灣的軍事整備，持續升高在台灣周邊的演習及灰帶侵擾，企圖『以武逼統』、『以武逼降』，併吞台灣。」因此外界有部分人士解讀為賴清德「證實」中國將於2027年攻台。總統府發言人郭雅慧今（26）日晚間澄清，這是錯誤的片面解讀。

廣告 廣告

郭雅慧表示，有關部分媒體稱賴清德「證實」中國將於2027年攻台，這是錯誤的片面解讀。郭雅慧澄清，總統於記者會所指的是，中國正以2027年為節點，推進武統台灣的各項軍事準備，同時也透過軍事以外的各種複合式威脅，包括滲透分化，企圖將自由的「民主台灣」，變成威權治下的「中國台灣」。

郭雅慧強調，這並非指稱中國將於2027年發動對台的侵略戰爭，所謂2027年的時間，在包括美國國會近期報告所稱，是中國領導人要求解放軍做好攻台準備的時間點。

郭雅慧指出，綜合觀察中國近期在軍事及各項複合威脅上的操作，國際普遍研判，相關時間點正是包括台灣在內的區域面臨中國風險最高的時期。因此更突顯台灣需要如同區域各方近期所致力的方向，強化自身的國防力量與韌性整備，以有效嚇阻各種威權企圖。

更多新聞推薦

● 賴清德記者會上「證實」中國將於2027年攻台？ 總統府：錯誤的片面解讀