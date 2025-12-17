賴清德訪中配麵店 國台辦氣炸喊：罔顧人倫騙不了兩岸同胞！

記者陳思妤／台北報導

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行記者會（圖／翻攝畫面）

總統賴清德日前拜訪中配郭明華開設的麵店，大啖招牌私房麵，更強調台灣是民主多元、自由開放的國家，任何人不管哪一個族群、來自何方，只要認同台灣，都是這個國家的主人。但，國民黨主席鄭麗文卻怒轟，廉價、輕佻。國台辦今（17）日也氣炸稱，「賴清德一邊罔顧人倫欺凌迫害島內陸配群體，一邊裝模作樣營造假象，純屬作秀，虛偽至極，騙不了兩岸同胞」。

中配錢麗宣揚武統，遭註銷台灣戶籍與身份、廢止居留許可。而國民黨團還要修法，讓中配參政不適用國《國籍法》，不需要放棄國籍，引起爭議。當時賴清德曾以來自烏克蘭的瑞莎、韓國的金針菇等人為例，強調台灣是民主多元、自由開放的國家，任何人不管哪一個族群、來自何方，只要認同台灣，都是這個國家的主人。

賴清德近日也前往位於台北市中山區的「開封包公府私房麵館」，拜訪來自中國河南開封的老闆郭明華。郭明華直言，「我就說中國大陸是我父母生我、養我的地方，嫁來台灣，我在這邊生兒育女、做阿嬤，子孫萬代都在這裡，這裡更是我的家」。

賴清德則強調，郭明華的故事，說明了台灣是一個多元、開放的社會，「不管你從哪裡來，只要認同台灣，就是這個國家的主人。政府也會繼續努力，讓每個在這片土地打拚、成家的人，都能自由、安心生活」。

對此，國台辦發言人朱鳳蓮今天在記者會中稱，兩岸婚姻家庭是「兩岸一家人」最生動、最直接的體現，應受到最美好的祝福和最貼心的呵護。她稱，賴清德上台以來，頑固堅持「台獨」分裂立場，把陸配群體視作眼中釘、肉中刺，濫用多種手段剝奪其正當權利，極盡打壓迫害之能事，嚴重破壞兩岸婚姻家庭安寧的生活。

朱鳳蓮嗆，「賴清德一邊罔顧人倫欺凌迫害島內陸配群體，一邊裝模作樣營造假象，純屬作秀，虛偽至極，騙不了兩岸同胞」。

而對於賴清德到中配麵店，鄭麗文日前也怒轟，廉價、輕佻、矯情，打壓中配違反憲法，吃一碗麵就要告訴大家沒事嗎？總統不是這樣當的。

