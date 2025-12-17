賴清德訪中配麵店「認同台灣就是國家主人」 國台辦跳腳：裝模作樣

賴清德走訪中配開設的麵店用餐，相談甚歡。（翻攝賴清德臉書）

總統賴清德日前赴1名來台20多年中配所開設的麵店用餐，分享故事之餘也強調台灣多元開放的優點，展現善意態度。不過中國國台辦今（17日）被問及此事時跳腳，嗆賴清德此舉是「裝模作樣」「作秀」，騙不了兩岸人民。

賴清德親自走訪位於北市中山區巷弄、由來台打拚超過20年中配郭明華所開的「開封包公府私房麵」用餐；賴嚐到一碗招牌私房麵相當美味，讓他不禁問老闆：「以後總統府開會能不能叫外送？」

同時賴清德也分享，郭明華說道「中國大陸是父母生我養我的地方；但我在台灣生兒育女、子孫都在台灣，這裡更是我的家。」，而賴認為，這凸顯台灣是多元、開放的社會，「不管你從哪裡來，只要認同台灣，就是這個國家的主人。」

廣告 廣告

開封包公府私房麵老闆郭明華（左）。（翻攝賴清德臉書）

今國台辦記者會上，媒體詢問此事，國台辦發言人朱鳳蓮回應稱，兩岸婚姻家庭是「兩岸一家人」最生動、最直接的體現，應受到最美好的祝福和最貼心的照顧。

賴不能訪中配麵店？ 國台辦跳腳：作秀

隨後話鋒一轉，朱鳳蓮砲轟賴清德上台後，頑固堅持「台獨」分裂立場，將中配群體視為「眼中釘、肉中刺」，濫用多種手段剝奪其正當權利，極盡打壓迫害之能事，嚴重破壞兩岸婚姻家庭安寧的生活。

她嗆說，「賴清德一邊罔顧人倫霸凌迫害島內陸配群體，一邊裝模作樣營造假象，純屬作秀，虛偽至極，騙不了兩岸同胞」。

更多鏡週刊報導

了不起負責！童仲彥談高虹安貪污改無罪 「阿童關就關了沒事」

台中市前議長張宏年辭世享壽73歲 生前因中藥「鉛中毒」腦受損

中國CPB聯賽「盤子價」曝光！直逼中職3倍價 自家網友都卻步