賴清德訪中配麵店 鄭麗文竟氣喊：如果看不懂中華民國憲法，我幫你上課

總統賴清德拜訪中配麵館與老闆郭明華合照，卻遭國民黨主席鄭麗文批評。（圖／總統府提供）

總統賴清德的YouTube頻道13日公布新影片，拜訪台北市一家中配開的麵店。賴清德強調，只要認同台灣，就是這個國家的主人。不過，國民黨主席鄭麗文昨對此卻怒轟，廉價、輕佻、矯情，打壓中配違反憲法，吃一碗麵就要告訴大家沒事嗎？總統不是這樣當的。今（14）日又氣噗噗的表示「賴總統如果你看不懂中華民國憲法，我願意幫你上課。」

對於賴清德訪中配的麵店，鄭麗文昨在新北受訪時批評，「賴總統不要每次都用這麼廉價、輕佻、矯情的方式！」對於中配，你針對某個特定族群的打壓歧視，已經非常嚴重的違背了中華民國憲法對人權的保障，現在吃一碗麵就要告訴大家沒事嗎？總統不是這樣當的。

上午鄭麗文出席國民黨屏東縣黨部黨慶活動又再度被問到此事，鄭回應表示，中華民國憲法是一個非常保障尊重人權的憲法，民進黨不要只要利用中華民國四個字，而對憲法的精神、憲法的價值視而不見，「今天每天都把陸配視作一個特定的族群，不斷的歧視，剝奪他們的人權，甚至於把他們各個都貼上標籤，彷彿是中共同路人，這一切都沒有任何的法律基礎。」

鄭麗文續批評賴，如今再一次廉價的作戲，「吃一碗麵」就可以掩蓋你侵犯人權？「吃一碗麵」掩蓋你歧視特定族群的做法嗎？她向賴清德喊話，「你與其做這種廉價的秀，還不如真正回歸憲法精神，賴總統如果你看不懂中華民國憲法，我願意幫你上課。」

鄭麗文出席國民黨屏東縣黨慶活動，喊話說「賴總統如果你看不懂中華民國憲法，我願意幫你上課。」（圖／翻攝畫面）

