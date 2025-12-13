賴清德訪中配 鄭麗文怒喊：廉價、輕佻！打壓中配吃碗麵就沒事嗎？

記者陳思妤／台北報導

鄭麗文受訪轟賴清德廉價、輕佻、矯情（圖／翻攝畫面）

總統賴清德的YouTube頻道今（13）日公布新影片，他前往位於台北市中山區「開封包公府私房麵館」，拜訪靠著家鄉私房麵撐起一家四口的中配老闆郭明華，大啖店裡招牌「包公私房麵」。賴清德強調，郭明華的故事，說明了，只要認同台灣，就是這個國家的主人。不過，國民黨主席鄭麗文對此卻怒轟，廉價、輕佻、矯情，打壓中配違反憲法，吃一碗麵就要告訴大家沒事嗎？總統不是這樣當的。

國民黨團要修法，讓中配參政不適用國《國籍法》，不需要放棄國籍，當時賴清德曾以來自烏克蘭的瑞莎、韓國的金針菇等人為例，強調台灣是民主多元、自由開放的國家，任何人不管哪一個族群、來自何方，只要認同台灣，都是這個國家的主人。

賴清德近日也前往位於台北市中山區的「開封包公府私房麵館」，拜訪來自中國河南開封的老闆郭明華。影片中，郭明華直言，「我就說中國大陸是我父母生我、養我的地方，嫁來台灣，我在這邊生兒育女、做阿嬤，子孫萬代都在這裡，這裡更是我的家」。

賴清德則強調，郭明華的故事，說明了台灣是一個多元、開放的社會「，不管你從哪裡來，只要認同台灣，就是這個國家的主人。政府也會繼續努力，讓每個在這片土地打拚、成家的人，都能自由、安心生活」。

賴清德拜訪中配麵館老闆郭明華，大啖包公私房麵（圖／總統府提供）

不過，鄭麗文今天到新北參加黨慶接受媒體聯訪時怒轟，「賴總統不要每次都用這麼廉價、輕佻、矯情的方式！」她稱，憲政僵局是嚴重、嚴肅的事情，「你事後才說不然我們來喝茶，要討論什麼，這個時候談會不會太慢了呢？」

鄭麗文轟，「對於陸配你針對某個特定族群的打壓歧視，已經非常嚴重的違背了中華民國憲法對人權的保障」，現在吃一碗麵就要告訴大家沒事嗎？總統不是這樣當的。

