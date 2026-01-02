賴清德訪宜蘭提擴大推動長照3.0 陳琬惠批畫大餅

民眾黨前立委陳琬惠批總統賴清德參訪宜蘭是否幫林國漳律師輔選？擴大推動「長照3.0」畫大餅是好大喜功。（記者董秀雲攝）

▲民眾黨前立委陳琬惠批總統賴清德參訪宜蘭是否幫林國漳律師輔選？擴大推動「長照3.0」畫大餅是好大喜功。（記者董秀雲攝）

總統賴清德於今（二）日來宜蘭參訪「天主教耕莘健康管理專科學校附設宜蘭縣私立勁好園綜合長照機構」。媒體關注總統來是不是幫林律師輔選？民眾黨前立委陳琬惠回應，賴總統二十分鐘提林律師七次，可見交情不錯。

陳琬惠倒是建議林律師應該要跟賴總統提醒，賴總統元旦說「努力促成朝野對話」，要用做的，不要只用說的。另外，宜蘭正走進一個重大的改革時刻，將徹底改變宜蘭未來的發展方向-宜蘭終於拿回「財政自主權」。

廣告 廣告

陳琬惠表示，二O二四年底在野黨聯手推動《財政收支劃分法》修法，終於讓過去「自有財源不到四成、凡事都得看中央臉色」的宜蘭，翻轉成功。從二O二六年開始，宜蘭的歲入增加五十六億元，自有財源提高到七成。地方自治的精神，終於可以真正落地。

但我們也要把真相說清楚：中央雖增加統籌分配款，卻違法大幅削減一般性補助款、計畫型補助款七十八點六七億元，原本宜蘭鄉親可以獲得更多社會福利、教育文化、重大建設資源，這筆錢，本來就應該是宜蘭人的。陳琬惠想問林國漳，到底站在哪一邊？是支持宜蘭發展、替縣民把七十八點六七億元 討回來？還是繼續護航總統、行政院的違法亂紀？這是宜蘭人民的權益問題。

針對總統賴清德視察宜蘭綜合長照機構：陳琬惠表示，審計部最新決算報告指出，宜蘭縣的長照出現【長期照顧管理人力配置不足】長照管理人力配置長期不足，加重照管人員工作負擔及審查業務；【C 級巷弄長照站村里設置涵蓋率僅百分之六十六點五二】的問題，全縣二三三個村里中，仍有七十八個村里沒有布建最基層的C級巷弄長照站。

陳琬惠指出，這些都需要地方政府籌措資源去應對，賴清德好大喜功強調今年編一二00億擴大推動「長照3.0」畫大餅，但是卻透過不副署、不執行立法院三讀通過的財劃法，直接讓宜蘭地方政府少了資源去補足長照人力、基層長照據點。這不只是政策落差，更是中央好拚選舉大喜功、地方被迫承擔的治理失能縮影。