賴清德訪陸配麵店大讚「好吃」 謝寒冰諷：快照胃鏡檢查是否被滲透？

總統賴清德今（13）日在臉書發文分享，他日前拜訪台北市中山區的「開封包公府私房麵」，除了介紹美食外，也特別介紹老闆郭明華，指出她來自中國河南，在台灣打拚超過二十年，賴清德還說，「郭老闆的故事，說明了台灣是一個多元、開放的社會，不管你從哪裡來，只要認同台灣，就是這個國家的主人。」對此，媒體人謝寒冰直酸，「賴清德居然去吃中國人煮的麵？建議賴清德趕快照胃鏡做全身X光，檢查是否有被滲透破壞」。

賴清德今日在臉書發文指出，前陣子，他到台北市中山區巷弄裡的「開封包公府私房麵」，吃到一碗讓他完全停不下來的「招牌私房麵」。酸甜又爽口的蕃茄湯頭讓他非常喜歡，好吃到讓他忍不住問老闆，「以後總統府開會能不能叫外送？」

賴清德表示，「這碗麵打動我的，除了味道，還有它承載的人生故事。一碗麵，連結的是兩岸的人生經驗，也是我們共同生活的這片土地。」

賴清德介紹老闆郭明華，她來自中國河南，在台灣打拚超過20年，老闆娘敘述創業的辛苦，還有拉拔3個孩子長大的過程。郭明華說，「中國大陸是父母生我養我的地方；但我在台灣生兒育女、子孫都在台灣，這裡更是我的家。」這番話也讓賴清德非常感動。

賴清德提到，郭老闆的故事，說明了台灣是一個多元、開放的社會，不管你從哪裡來，只要認同台灣，就是這個國家的主人。他強調，政府也會繼續努力，讓每個在這片土地打拚、成家的人，都能自由、安心生活。

對此，媒體人謝寒冰在臉書發文表示，「賴清德居然去吃中國人煮的麵？還大讚好吃！完了！完了！一切和中國的交流都是統戰！這下不是被統到胃裡去了！？建議賴清德趕快照胃鏡做全身X光，檢查是否有被滲透破壞！看看是否被植入晶片？以後要是成了中共傳聲筒，那還得了？」

